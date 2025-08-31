Curioseando sobre los medicanes

Aunque las condiciones no son las mismas que en el Atlántico o en los grandes océanos del mundo, el mar Mediterráneo se está convirtiendo en un mar más cálido y esto puede traer una serie de consecuencias, como por ejemplo, los medicanes.

Los ciclones del Mediterráneo se conocen como medicanes, llamados así a partir de su nombre en inglés: Mediterranean Hurricane. Estos cada vez representan una mayor amenaza dentro del mar. A pesar de que es un fenómeno poco usual y algo extraño, su formación atrae mucho a la comunidad científica.

Como consecuencia del cambio climático, los medicanes, podrán ser más destructivos en un futuro. Aunque exista una alta incertidumbre, algunos recientes estudios estiman que dentro de seis décadas, los medicanes permanecerán en el mar Mediterráneo casi el doble de tiempo. Actualmente, están circulando sobre el mar durante 12 y 18 horas.

Aunque la frecuencia en sí no variará mucho, la intensidad sí, y se podrán equiparar a huracanes de categoría 2, con vientos de más de 154 kilómetros por hora.

El Mediterráneo, cada vez más cálido y ofreciendo nuevos récords, suma un cóctel perfecto para su formación. Las temperaturas superficiales que, si bien son inferiores a las de los océanos tropicales, alcanzan niveles récord y favorecen la inestabilidad atmosférica.

No obstante, para que se forme uno es necesario que una Depresión Aislada a Niveles Altos (DANA) se mueva sobre el Mediterráneo caliente, y que el aire frío en altura fomente el desequilibrio termodinámico.

Cuando ocurra eso se podrá formar una espiral nubosa, igual que la de los ciclones o sistemas de bajas presiones. Los medicanes también pueden desarrollar un ojo en el centro, rodeado de una densa convección de nubes, los que les da una apariencia similar a la de huracanes, muy visible desde el satélite.

¿Alguna vez vieron alguno? Aunque son más frecuentes en el Mediterráneo oriental, en nuestra parte también se han formado, de hecho destaca el medicane Apollo, ocurrido a finales de octubre y principios de noviembre de 2021. Este afectó a las islas Baleares y tocó tierra en Sicilia, Italia.