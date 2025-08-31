Los desbordamientos de barrancos han provocado 1.600 fallecidos desde 1950

Los desbordamientos de barrancos o cuencas torrenciales provocaron 1.363 fallecidos desde 1950 hasta el año 2000. Si a esta cifra se le añaden los fallecidos en las riadas de 1987 en la Safor (dos personas), de 2019 en Orihuela (seis fallecidos) y las de la dana de 2024 (228 víctimas mortales) las barrancadas han provocado un total de 1.600 fallecidos. Frente a estas elevadas cifras, las víctimas mortales en "cuencas no torrenciales" o ríos ascienden a cien personas, en medio siglo (desde 1950 a 2000).

Las cifras las recopiló Francisco Javier Ayala Carcedo, el ingeniero de minas e investigador del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), además de pionero en la investigación del cambio climático, los riesgos geólogicos e iniciador de los análisis de riesgo natural en la administración. Ayala Carcedo también participó como perito en la investigación de la tragedia de Biescas de 1996, en la que murieron 87 personas tras una inundación-relámpago en el torrente de Arás en el Pirineo aragonés que arrasó el cámping Las Nieves, ubicado en un cono de deyección o abanico aluvial (los sedimentos que deposita un barranco o río al desembocar en una zona más amplia).

Víctimas mortales en España en cuencas torrenciales y no torrenciales, estadística recopilada por el ingeniero de minas, Francisco Javier Ayala Carcedo. / Levante-EMV

Ayala Carcedo defendía que "la medida preventiva indicada" para prevenir los fallecimientos en las cuencas torrenciales es "la ordenación del territorio". "En los últimos 50 años, el 94% de las víctimas en desastres por inundación se producen en inundaciones relámpago en pequeñas cuencas", como las que conforman el litoral mediterráneo. Y concluía que "a través del análisis del conocimiento actual sobre la previsión en torno al cuándo, como y dónde, se llega a la conclusión de que todas las inundaciones son suficientemente previsibles para prevenir sus efectos, siendo por tanto un sofisma la afirmación que suele hacerse tras los desastres de que la inundación fue imprevisible para evadir posibles responsabilidades", aseguraba en el artículo publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE), titulado "El sofisma de la imprevisibilidad de las inundaciones y la responsabilidad social de los expertos. Un análisis del caso español y sus alternativas". Una investigaciones que Ayala Carcedo no pudo continuar porque falleció en 2004. Aunque su legado pervive en la extensa bibliografía que dejó y en el premio que concede cada año la Sociedad española para la defensa del patrimonio geológico y minero (Sedpgym).

La estadística sobre las víctimas mortales en España en inundaciones desastrosas recopilada por Ayala Carcedo se citó en la charla inaugural del ciclo de jornadas celebradas en el Octubre Centre de Cultura Contemporània «Reflexions i accions després de la catástrofe», organizadas por el Institut d’Estudis Catalans (IEC), Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y la Universitat de València (UV). La catedrática de Geografía Física de la UV, Francesca Segura Beltran, también miembro de la sección de Filosofía y Ciencias Sociales del IEC, abrió el ciclo de conferencias con la charla «Lliçons de la inundació d’octubre de 2024: Allò que sabiem, allò que ignoràvem i allò sobre el que cal reflexionar».

Unas inundaciones que, entre otras, deja la lección del escaso tiempo que existe para gestionar este tipo de inundaciones relámpago. La intensidad de la lluvia (771,8 milímetros de precipitaciones en veinticuatro horas se alcanzaron en Turís, que registró el récord de España de lluvia en una hora: 185 litros) fue a precipitarse sobre la compleja red de ramblas que forman los barrancos del Pozalet-Saleta-Rambleta y del Poyo (o barranco de Chiva-Torrent-Catarroja-Massanassa, según el municipio que atraviesa). Una extensa cuenca de 479 kilómetros cuadrados (km2) en la que el agua recorre una corta distancia, 40 kilómetros, hasta desembocar en l’Albufera.

Al unirse esta condición geomorfológica que con la intensidad de la lluvia caída el 29 de octubre hizo que apenas se contara con unas tres horas desde el pico de lluvia hasta que el barranco se desbordó, como alertó la catedrática de Geografía en la charla. Las avenidas en este tipo de cuencas son de repente, con un tiempo de retraso de dos o tres horas desde que cae la mitad de la lluvia hasta el caudal punta por lo que «el tiempo de retraso es el tiempo que hay para gestionar la inundación". En ríos perennes en los Pirineos "puede durar semanas, pero en el Mediterráneo es insuficiente. No se puede controlar la emergencia desde el caudal porque ya es tarde, ya se hace tarde en esos momentos. Es mejor gestionarla desde la alerta primera y la alerta roja", advirtió la catedrática en su charla, de la que informó Levante-EMV.

Sobre las "inundaciones-relámpago el ingeniero Francisco Javier Ayala Carcedo señalaba que se trata de "inundaciones, a menudo torrenciales, en cuencas hidrográficas pequeñas, en las que la magnitud de la crecida o avenida que lleva al desbordamiento, medida en términos de caudal por km2 o de caudal relativo al medio, es muy superior a la de los ríos que drenan las grandes cuencas, de ahí su mayor severidad". El investigador del Instituto Geológico y Minero señalaba que, además, este tipo de inundaciones "suelen llevar abundante caudal sólido que agrava también su severidad, y tienen un tiempo de presentación mucho más rápido tras la lluvia, normalmente pocas horas frente a los días que tarda una avenida en recorrer el curso de un gran río". Y recordaba que "desde que se instaló el telégrafo, hace unos 150 años, [su artículo se publicó en el BAGE el año 2002] que permitió dar aviso aguas abajo del paso de la avenida, el problema de las inundaciones en España en cuanto a su dimensión catastrófica humana, no es un problema de los grandes ríos sino de los pequeños ríos, de las ramblas, de los torrentes y arroyos". Pequeños cauces donde, señalaba Ayala Carcedo, "las medidas de mitigación a utilizar no son las obras, que fracasaron estrepitosamente en Biescas -con unas 40 presas de retención de sedimentos derribadas por la avenida y la canalización en el cono de deyección obstruida como era previsible- sino la restricción de usos del territorio para instalaciones vulnerables como cámpings o viviendas de una planta o de madera".