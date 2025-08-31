Una Operación Retorno sin sobresaltos en la Comunitat Valenciana
Durante la jornada de hoy no se ha registrado, por el momento, ningún incidente de gravedad y la circulación fluye por las carreteras valencianas
Es 31 de agosto y eso significan varias cosas: dedimos adiós al mes de vacaciones por excelencia, la luz deja de ser tan brillante, oscurece más temprano, pensamos en apuntarnos al gimnasio y es el momento de la Operación Retorno.
La jornada se está desarrollando con normalidad y el tráfico fluye en las carreteras valencianas. El hecho de que este final de mes coincida con el fin de semana ha ayudado a escalonar la vuelta a la ciudad de origen. Los más previsores quizás salieron ayer y la jornada del domingo ha sido larga para los madrugadores que han optado por volver a casa a primera hora lo que ha despejado la circulación.
En las carreteras valencianas cabe destacar que este mediodía un accidente en la A-7 a la altura de la localidad de Bétera ha provocado retenciones en dirección A-3 pero una hora después, el tráfico estaba reestablecido.
Ha sido ya esta tarde cuando se ha registrado un accidente de tráfico en Tavernes de la Valldigna, en el kilómetro 563 de la AP-7 en el que se han visto implicados dos vehículos. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) el aviso se ha producido a las 16.45 horas, y hasta el lugar se ha desplazado un SVB que ha atendido a una mujer que presentaba una herida en el brazo, sangrando por la mano y que ha sido trasladada al Hospital de la Ribera para realizarle seguimiento de las lesiones.
La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado viernes el último de los dispositivos especiales preparados para este verano, en el que se ha previsto que se produzcan 5.060.000 movimientos de largo recorrido.
