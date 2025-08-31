El PSPV empieza el curso en la dana de la Vega Baja
El PSPV ha elegido la Vega Baja como escenario de su inicio de curso político con el objetivo de recordar la dana del 13 de septiembre de 2019 que sufrió esta comarca y poner en valor "la capacidad del Consell --anterior-- presidido por Ximo Puig para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia, protegiendo a los valencianos y valencianas", destaca la formación en un comunicado
El partido liderado por Diana Morant ha detallado que el viernes 19 de septiembre se celebrará en Guardamar del Segura una reunión interparlamentaria y una reunión de la ejecutiva del PSPV-PSOE. Al día siguiente, sábado 20 de septiembre, tendrá lugar una jornada abierta en Torrevieja donde se realizarán mesas de debate sobre Emergencia Climática y Servicios Públicos.
