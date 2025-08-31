Agosto se despide de Valencia con una noche casi infernal a 30 grados

El calor no acaba de irse en Valencia. La provincia, intensamente sacudida por las altas temperaturas durante este agosto después de un mes de junio y parte de julio excepcionalmente cálidos, vuelve a vivir hoy una jornada de intenso calor que incluso podría rozar lo que se ha dado en llamar una 'noche infernal'.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado la alerta por altas temperaturas en una zona concreta de la provincia. Es este el único lugar de España que aún permanece el último día de agosto en una situación de preemergencia por calor, mientras que el resto de las alertas meteorológicas vigentes hoy no son por calor, sino por lluvias y tormentas.

Se trata del litoral sur de Valencia, una de las áreas más expuestas a las altas temperaturas y que este año parece aferrarse (a su pesar) a un termómetro disparado. La alerta amarilla entra en funcionamiento a la una de la tarde y no se extinguirá hasta las nueve de la noche.

Sin embargo, una de las cosas que más llama la atención respecto al tiempo que nos espera hoy en Valencia no es sólo el calor, que afectará especialmente al litoral sur, sino lo que aguarda a casi toda la provincia en las horas de la noche. Y es que, de cumplirse los valores térmicos que anuncia la Aemet, esta próxima noche va a ser complicado poder conciliar el sueño.

El último sábado de agosto en València, marcado por el calor / Germán Caballero / Germán Caballero

Sol y temperaturas en ascenso

El día ha amanecido "poco nuboso" o despejado y con el mercurio subiendo en el litoral sur de Valencia, mientras que en el resto de la provincia las temperaturas son muy similares a las de ayer, tal y como había anunciado la Aemet.

El viento es flojo y por la tarde aumentará un poco en intensidad; soplará del "sur y el sureste, salvo en las zonas más interiores de Valencia, donde predominará el poniente". En algunos puntos del prelitoral y el litoral, como en la ciudad de València, también llegará del oeste, lo que elevará las temperaturas y la sensación térmica.

La Aemet estima que en muchos de estos puntos se vivirá una noche tórrida o ecuatorial (el termómetro no bajará de los 25 ºC) e incluso rozará lo que se conoce como noche infernal, en las que las temperaturas no descienden de los 30 grados.

Mañana lunes sí lo harán, pero ya bien avanzada la madrugada. La previsión es que a las cuatro de la mañana aún se estén rozando los 30 ºC en la ciudad de València (28 ºC en concreto) y que sólo a partir del amanecer, a eso de las 7.00 horas del lunes, el mercurio descienda hasta los 25 ºC.

El tiempo y las temperaturas previstas para hoy y la próxima noche en València, según la previsión de la Aemet. / Aemet

Una de las características de la jornada de hoy domingo en la capital del Túria (al igual que en otros muchos puntos del territorio) es que se nota más calor del que realmente hace. Esto se debe al efecto de la sensación térmica, puesto que determinadas condiciones como la humedad o la falta de brisa pueden modificar la forma en la que el cuerpo percibe la temperatura y dispararla o reducirla. En este caso es más elevada de lo que marca el termómetro y así continuará hasta bien entrada la madrugada.