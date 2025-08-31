Una valenciana al timón de la diplomacia de la UE en África
Levante-EMV
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este domingo la designación de la jurista valenciana Patricia Llombart Cussac como nueva directora general del servicio diplomático de la UE para África.
Llombart Cussac, que se unió a las instituciones europeas en 1993, desempeñaba hasta ahora el cargo de embajadora de los Veintisiete en Marruecos. Anteriormente, entre otros cargos, fue como embajadora de la UE en Colombia y directora de Infraestructura, Seguridad, Presupuesto, Finanzas y TI en la sede del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea.
La valenciana, tras más de tres años y medio destinada en el reino alauita, ya se despidió el pasado 30 de julio publicando en sus redes sociales una foto suya subiendo a un ferry con el mensaje de agradecimiento en francés "Merci le Maroc! Tu vas tellement me manquer!" (¡Gracias Marruecos! ¡Te extrañaré mucho!)
Forma parte de la ronda de nombramientos anunciada por Kallas este domingo y que comprende las designaciones del nombramiento de cinco altos directivos del Servicio Europeo de Acción Exterior, así como el nombramiento de 36 Jefes de Delegación y dos Jefes de Delegación Adjuntos de la Unión Europea.
