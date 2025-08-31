Este verano ha sido el más tórrido en la Comunitat Valenciana desde que hay registros

Que este verano ha hecho mucho calor es algo indiscutible y que, además, ahora confirman los datos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que, con los valores recogidos en este mes de agosto que hoy acaba, el verano climático (diferente al astronómico) "va a ser el más cálido en la Comunitat Valenciana desde, al menos, 1950". O, lo que es lo mismo, desde que hay registros.

El verano climático o meteorológico comprende los tres meses con las temperaturas más altas (junio, julio y agosto), mientras que el astronómico va del solsticio de verano al equinoccio de otoño y, por lo tanto, finaliza el 21 de septiembre. Con los valores térmicos recogidos desde junio y hasta hoy mismo, el verano de este año supera incluso en calor al de 2022, que hasta ahora ostentaba el dudoso título de ser el más tórrido desde que hay registros.

El tercer agosto más cálido desde 1950

El mes de agosto ha sido también muy caluroso pero no ha sido el que más, según destaca la Aemet. De hecho, aclara, ha sido "el tercer agosto más cálido desde al menos 1950", mientras que el de 2012 sigue siendo el más tórrido hasta ahora en la Comunitat Valenciana.

La temperatura media del mes ha sido de 26 ºC, lo que ha imprimido un carácter "muy cálido" a agosto de 2025, especialmente por los valores que se alcanzaron durante la ola de calor de la primera quincena del mes.

Y es que las temperaturas registradas entre el 3 y el 18 de agosto, con especial incidencia entre los días 15 y 18, fueron las que dispararon el carácter cálido del mes, ya que estos últimos días "han estado próximos en temperatura a la media normal", explica la Agencia Estatal de Meteorología.

Una despedida con el termómetro disparado

La despedida de agosto está siendo también muy cálida en Valencia, la única provincia de España que hoy permanece aún en alerta amarilla por calor (activada en el litoral sur). De hecho, Xàtiva ha registrado este domingo 31 de agosto la temperatura más alta de España con 38,4 ºC, dos más de lo que alcanzó el sábado.

A la capital de la Costera le sigue Ontinyent, que hoy ha llegado a los 37,9 ºC, y Pego, con 37.8 ºC, casi cuatro más que el día anterior.

Otros registros destacados en esta jornada han sido los 37,7 grados que se han medido en Miramar, los 36,3 de Orihuela o los 36,1 de Carcaixent. En Bicorp, se han alcanzado los 35,6 ºC, mientras que en Jalance se han llegado a los 34,8 ºC y en Llíria, a los 34,2 ºC.

Por lo que respecta a las tres capitales de provincia, Alicante ha despedido agosto con una temperatura de 32 grados, seguida de Castelló, con 31,2 y València, donde el termómetro ha marcado 30,7 grados.

La previsión para este lunes es que septiembre comience en la Comunitat Valenciana con un descenso de las temperaturas máximas en todo el interior y en la mitad sur de Valencia; un ascenso en el litoral sur de Alicante, y se mantengan sin cambios en el resto del territorio.