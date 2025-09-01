Se incorporan drones para localizar a ocho de las diez vacas escapadas en Alcalà

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert acaba de actualizar la situación sobre las vacas que se escaparon ayer del camión en el que se encontraban, junto al corral del recinto taurino de esta localidad. Se informa que de los diez animales que se fugaron una se recuperó la pasada noche, otra ha sido recuperada esta mañana y las otras ocho están sueltas por el campo, en concreto en la partida del Regalfarí. Y la novedad es que a la búsqueda de los astados se han unido drones aéreos.

Continúan los controles por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, y como novedad es que ahora también se están utilizando drones aéreos para localizar lo antes posible a las vacas escapadas. Hay que recordar que Alcalà de Xivert cuenta con el segundo término municipal más grande de la provincia de Castellón.

A primera hora de la mañana desde el Ayuntamiento de este municipio se informaba que quedaba prohibido desplazarse al campo, ahora que está en marcha la campaña de recogida de la almendra, por precaución. El aviso entró en marcha a partir de las 6.30 horas y quedaba debidamente señalizado en todas las salidas y entradas al municipio.

Cartelería advirtiendo de la presencia de reses. / Juanfran Roca

Fiestas de Alcalà

Hay que recordar que este domingo finalizaban las fiestas patronales en Alcalà de Xivert en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús. Sobre las 22.30 horas, y cuando se estaba embolando un toro de la ganadería de Alberto Garrido de Torre d’En Doménec, diez vacas que poco antes se habían exhibido por las calles del pueblo, se escaparon del camión que estaba junto al recinto taurino.

Ante el asombro de vecinos que estaban en sus cadafals, los astados pasaron por detrás del coso taurino, cruzaron el pueblo por sus calles y acabaron en los campos, siendo localizados poco después la mayoría de los astados, pero aún no han sido recuperados y por tal motivo se pide mucha precaución y se ha prohibido que la gente vaya al campo, precisamente ahora que está en marcha la campaña de recogida de la almendra.