Las autoescuelas comienzan a rechazar alumnos por el atasco para sacarse el carnet

"Tenemos estudiantes a los que les va a caducar el teórico antes de poder sacarse cita para el práctico". Javier Corella, dueño de Autoescuelas Corella, explica que nunca antes se había visto el atasco actual para sacarse el carnet de conducir. Ahora mismo la lista es de 19.000 personas y casi cinco meses de espera en València.

Esto provoca que haya alumnos que corren incluso el peligro de que les caduque el examen teórico, que tiene una vigencia de dos años, antes de poder sacarse el práctico. "Estamos hablando de esperas de cinco meses, si un alumno suspende un par de veces el práctico se planta en más de un año para sacarse el carnet. Tenemos ya alguno en esta situación", cuenta.

La situación ha llegado a tal extremo que, según explica Corella, "hay autoescuelas que prefieren no coger gente porque no saben si lo podrán examinar en un plazo razonable". "Tú imagina que tienes un negocio y rechazas clientes para mandárselos a otro. Esa es la situación en la que están ya algunas academias", cuenta.

Fachada de una autoescuela de València. / Ana de Los Ángeles

Minutos escasos para examinar

Los exámenes para el carnet de conducir son competencia de la Jefatura Provincial de Tráfico, que saca una serie de minutos cada semana para cada autoescuela. Pongamos que dan 660 minutos a una academia, pues estos se han de dividir en función del tipo de carnet: para coche o moto los exámenes suelen durar 25 minutos, pero para camión son 45, lo que hace que las autoescuelas de estos vehículos pesados lo tengan más complicado si cabe para conseguir examinarse.

Ahora mismo, explica Corella, tan solo ofrecen minutos para el 10 % de toda la gente que está pidiendo examinarse del carnet. Según apunta la Unión de Autoescuelas de València, el atasco, lejos de solucionarse está aumentando debido a la falta de examinadores.

"La solución es bien fácil, contratar más", reivindica Corella. Explica que ahora mismo entran menos examinadores de los que se jubilan, y que la administración también tiene un problema con los que causan baja. "Este año han entrado dos a València, pero uno de los nuevos quería una plaza en otro sitio y ha pedido una excedencia. Es decir, que sólo ha entrado uno mientras se han jubilado dos", lamenta.

Javi Corella, en una de las aulas de su autoescuela. / Ana de Los Ángeles

Irse a otras ciudades

El problema, ni es nuevo, ni exclusivo de València. El atasco se lleva alimentando desde hace años y cada curso va a más. Por ejemplo, en 2023 sobre estas fechas había 13.000 personas y ahora hay 19.000. Además, Valencia no está tan saturada como otras zonas de España como Barcelona donde el tiempo de espera para el examen práctico del carnet de conducir puede llegar muy fácilmente a los seis meses.

"Hemos visto a gente que prefiere irse a otras ciudades donde no hay tanto atasco para sacarse el carnet, porque en ciertos casos les urge", explica Corella. Habla, por ejemplo, de jóvenes que se comprometieron a conseguirlo para entrar en un trabajo; "la empresa se empieza a impacientar y les da ultimátums de un mes y tenemos que darle máxima prioridad, pero hay muy pocos exámenes", explica.

A la falta de examinadores se le suma también la escasez de funcionarios y de sustitutos. "Si un examinador se pone enfermo no mandan a nadie, y te toca volverte con todos tus alumnos, que muchos se han pedido el día libre y se han plantado allí a las 8 de la mañana", critica. Por otro lado, también denuncia la gran cantidad de bajas que causan y que nadie repone: "nosotros no nos hemos cogido una baja en la vida porque es nuestro negocio, pero vemos como examinadores van a la mutua por frenazos o accidentes. No tienen la culpa de ello, pero lo que no puede ser es que Tráfico no los reponga y de repente te veas varios meses con menos examinadores", denuncia.

Aunque el mal funcionamiento de la administración para sacarse el carnet es algo endémico (en la autoescuela Corella lo llevan viviendo desde 2007) no recuerdan haber vivido algo como esto. "Yo me plantearía incluso la privatización, pero desde luego esto no puede seguir así", denuncian.

Tráfico dice que hay suficientes plazas

La Jefatura de Tráfico asegura que mediante su sistema informático asigna el número de plazas de examen en función de la demanda y del alumnado de cada autoescuela. Eso sí, explica que establece un límite en la cantidad de exámenes que pueden realizar por ciclo basándose en el número de examinadores disponibles y la duración de cada tipo de examen.

Pese a las críticas de la Unión de Autoescuelas por la falta de personal, la DGT asegura que "la relación de puestos de trabajo para examinadores está cubierta en un 97 %, y es el colectivo con mayor tasa de reposición, ya que cada año acceden unos 50 examinadores nuevos". De hecho, añaden que "este año excepcionalmente se incorporarán 104 nuevos, llegando a tener el mayor número de examinadores de la historia de la DGT (903)". Como dato representativo, explican que desde 2017 se han incorporado al colectivo de examinadores de la DGT 732 personas.