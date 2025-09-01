Bernabé reaparece con un tono de voz diferente

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha reaparecido públicamente después de la intervención en las cuerdas vocales por la que se alejó de la actividad pública a finales de julio.

La socialista, secretaria de Igualdad del PSOE, ha mostrado no solo un envidiable bronceado estival, sino que también se percibe ahora un tono de voz más fresco, sin el característico timbre desgarrado que exhibía en algunas de sus apariciones públicas. Es algo habitual tras este tipo de intervenciones.

Bernabé comunicó a final del mes de julio que debía someterse a una operación quirúrgica por un quiste en las cuerdas vocales y que estaría un mes alejada de los micrófonos por prescripción médica. No ha sido un mes especialmente tranquilo en el ámbito socialista con todo lo relacionado con la dimisión de José María Ángel.

La reaparición ha sido hoy, en una visita a las obras de reparación tras la dana que realiza la Conferencia Hidrográfica del Júcar en el cauce del Turia. A partir de ahora, la delegada del Gobierno recupera agenda a tope.