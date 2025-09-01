Bernabé sostiene que el Gobierno "ha mejorado la protección en las zonas urbanas"

"Desde el Gobierno de España vamos a seguir trabajando para mejorar los cauces y poner en marcha obras que son necesarias para preparar las infraestructuras para situaciones adversas". Así lo ha afirmado esta mañana la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante la visita a las obras que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar para reparar el cauce del Turia afectado por la dana entre València y Xirivella.

Las actuaciones se están desarrollando, desde el día 17 de junio, en un tramo de 7,3 kilómetros —6,1 km correspondientes al municipio de València y 1,2 al de Xirivella— y han supuesto, hasta el momento, la retirada de 2.300 m3 de material y se han excavado 116.000 m3. La adecuación de esta zona del cauce del Turia, centrada en la limpieza y la recogida de obstáculos voluminosos, se finalizará antes de concluir el mes de septiembre. La inversión ha supuesto un millón de euros de los que, tal como ha asegurado la delegada del Gobierno, se han ejecutado "más de la mitad".

Bernabé también ha destacado que los trabajos que afectaban a los municipios de Quart de Poblet, Mislata y Xirivella ya se han finalizado. En este caso, las actuaciones se han realizado en un tramo de 2,4 kilómetros y han comprendido la reconstrucción de la vía de servicio y un canal de aguas bajas, así como la retirada de los arrastres acumulados en pilas de puentes y otros residuos diseminados. En total, se han extraído 3.100 m3 de material y excavado 154.000 m3.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, atiendo a los medios en su visita a las obras en el cauce del Turia. / J.M. López

"El trabajo sigue en marcha. Durante el mes de agosto el Gobierno no ha parado de trabajar, y así va a seguir siendo, y vamos a afrontar este inicio de curso con la voluntad de trabajar, trabajar y trabajar", ha subrayado la delegada del Gobierno. Una vez finalizada esta primera fase de adecuación y limpieza, se empezarán, durante el primer semestre del 2026, las actuaciones de impermeabilización de los laterales del cauce del Turia.

220 millones de euros

Asimismo, Bernabé ha recordado que el Gobierno ha invertido durante estos últimos meses, 220 millones de euros en obras de adecuación y limpieza de los cauces. Entre las prioridades, ha estado mejorar la protección en las zonas urbanas. "Se han recogido todos los obstáculos que se pudieran encontrar en los cauces, especialmente de todos los que sufrieron la dana, especialmente en las zonas rurales, que era donde más quedaba, pero también se ha mejorado la protección en las zonas urbanas. Hemos reforzado las motas, también con taludes, como hemos visto en Paiporta, Picanya o en núcleos poblacionales como l'Alcúdia”, ha afirmado.

Otras actuaciones que se van a llevar a cabo, ha añadido Bernabé, son las obras de laminación para contener el agua. "Tenemos el informe favorable para el proyecto del barranco de la Saleta, que nos va a permitir poner en marcha toda la maquinaria para licitar las obras a principios de este 2026", ha compartido Bernabé, quien también ha mencionado la adecuación, antes de que acabe el 2025, del proyecto del barranco del Poyo a la nueva realidad climática, con danas "con una virulencia mucho mayor", así como las obras que se están licitando para prevenir el bajo Júcar ante posibles avenidas, un tramo "que suele ser afectado cuando hay grandes lluvias".

A todo ello, la delegada del Gobierno suma el Plan Estratégico de Protección del Territorio, con una dotación "de más de 500 millones de euros destinados a mejorar la capacidad de nuestras infraestructuras". "Estamos yendo al ritmo más rápido posible para poder preparar los cauces. Un trabajo que siempre tiene que ir combinado con la principal de las obligaciones de una administración que es la de la protección civil y la de avisar a la ciudadanía ante una situación de peligro", ha concluido.