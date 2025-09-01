Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas

Del calor a la lluvia no hay más que un paso. Literalmente es lo que sucede en el área costeral del sur de la provincia de Valencia, que el domingo estaba en alerta por altas temperaturas y en las próximas horas lo estará pero por intensas precipitaciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado ya la alerta amarilla por lluvias a partir de la próxima medianoche en todo el litoral sur de Valencia. Advierte de que se pueden acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y que el agua podría llegar en forma de tormenta.

Origen de las precipitaciones

El aire frío en altura y el viento del este y del noreste son los causantes de unos chubascos que, en caso de producirse, podrían ser "de intensidad fuerte", según avisa la Aemet. No obstante, admite que la probabilidad es baja.

La previsión es que las lluvias más importantes se queden en el mar, aunque algunas precipitaciones tormentosas podrían alcanzar suelo firme y dejar abundante agua. Y es que el débil viento de poniente que se prevé en las horas de la madrugada, procedente de la superficie terrestre, se encuentra con el viento del este y el nordeste en el mar, lo que desata la convección y las posibles lluvias.

Es, detalla la Agencia Estatal de Meteorología, un fenómeno "típico de septiembre" y que suele ocurrir "de madrugada". De hecho, la alerta amarila por lluvias se activará la próxima medianoche y finalizará a las ocho de la mañana del martes 2 de septiembre.

Los chaparrones, en caso de darse, podrían ir "ocasionalmente acompañados de tormenta", aclara la Aemet, pese a que es muy común que "apenas se produzcan rayos". Se trata, apostilla, de "lluvias de tipo cálido" que "pueden producir chubascos muy intensos sin rayos".