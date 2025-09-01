CC OO llama a la huelga educativa a las puertas del inicio de curso

"Hay suficientes motivos para una nueva huelga educativa". Con esas palabras arrancó la rueda de prensa Xelo Valls, responsable de enseñanza de CC OO, a pocos días del inicio del curso escolar.

Los principales sindicatos educativos llevan días lanzando comunicados augurando un "año de movilizaciones" contra Conselleria de Educación, pero la responsable de Comisiones Obreras ha sido la primera en poner sobre la mesa un paro general para protestar contra los recortes y el "arrinconamiento del valenciano" llevado a cabo por la consulta de la lengua a las familias, entre muchas otras demandas.

Tanto Stepv (sindicato mayoritario) como CC OO estiman que en dos años Conselleria de Educación ha recortado 7.700 plazas de profesores. En esa cifra están los 5.200 docentes que el conseller Rovira "se negó a contratar pese a un acuerdo de plantillas firmado por el Botànic y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga, y los 1.500 que han ido saliendo del sistema educativo por los recortes de plazas en FP, Escuelas de Adultos, Escuelas Oficiales de Idiomas, Primaria, y Secundaria", explican fuentes de CC OO.

Educación niega estas acusaciones de recortes mientras las mesas de negociación con los sindicatos educativos se han vuelto cada vez más tensas a raíz de varias decisiones muy polémicas para docentes y familias. De hecho, CC OO ha denunciado la nueva orden de plantillas que Conselleria de Educación creó para no tener que cumplir el acuerdo previo "recortando en miles de plazas de profesores respecto a la que había anteriormente", critica Xelo Valls, responsable de enseñanza de CC OO.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que agrupa a los sindicatos mayoritarios y a las ampas se reunirá para valorar qué acciones llevar a cabo durante este curso escolar, que se prevé complicado para el conseller Rovira.

La consulta de la lengua

A la cabeza de las medidas controvertidas está la consulta de la lengua base a las familias, criticada por todos los sindicatos mayoritarios y las ampas de la pública. Valls denuncia que se ha puesto en marcha "la maquinaria antivalenciano".

De hecho, no solo es la consulta lo que ha soliviantado a los docentes, sino también el nuevo Plan de Lenguas de Conselleria que también preguntará a padres y madres en qué idioma quieren que se dirijan a ellos en el centro escolar. "Nunca, en ningún centro, se han negado a dirigirse en una lengua que fuera comprensible para las familias. No han tenido bastante con la consulta donde el conflicto era impuesto y ahora preguntan a las familias, que ya estaban acostumbradas al funcionamiento de los centros", critica Valls.

Sin embargo, hay más razones puramente pedagógicas que hacen que los docentes valoren una huelga, como las altas temperaturas en las aulas o la lenta y "poco transparente" reconstrucción educativa tras la dana, con muchas ampas de centros protestando porque, a su juicio, no vuelven a clase en condiciones. "El problema de las temperaturas se olvida cada año al llegar a septiembre, pero este año, por ejemplo, hemos llegado a los 32 grados en el aula en Alpuente y la única solución de conselleria era la reubicación o no hacer la clase. Esa no es ninguna solución", lamentaÓscarr Ortiz, responsable de enseñanza pública del sindicato.

Salarios y plantillas

El no cumplimiento de la orden de plantillas, que significaba inyectar miles de docentes más en el sistema es el principal foco de conflicto laboral con Conselleria de Educación, a lo que hay que sumar los bajos salarios de los profesores valencianos en comparación a los del resto de España y la alta tasa de interinidad que aún tiene el sistema.

"Los salarios de los docentes no han subido ni un euro en 12 años, y desde entonces estamos entre los peores pagados de toda España, cuando algunas autonomías como Asturias sí que han realizado subidas después de una huelga", reivindicó Óscar Ortiz.

El porcentaje de interinos en la educación pública, que según una ley europea debe situarse por debajo del 8%, es otro problema al que Conselleria no ha dado respuesta y que tensa más la cuerda. "Educación se niega a darnos datos, pero los sindicatos calculamos que seguimos en torno a un 20 % de interinos", denuncian.

Quejas también en la concertada

La enseñanza concertada también está cerca de ponerse en pie de guerra contra esta Conselleria, o al menos así lo indican las últimas declaraciones del FSIE (sindicato mayoritario) o las de CC OO. Los docentes se sienten "ignorados por Educación desde su entrada" y critican que no están solucionando ningunos de sus problemas estructurales que llevan denunciando varios años.

Explican que "con el anterior gobierno conseguimos avanzar en estos temas pero no se pudo dejar nada firmado, y con este no se ha avanzado nada". La orden de pago delegado, que provoca cientos de denuncias por impagos a docentes cada mes, la bolsa de recolocación, o la negociación de la jubilación parcial son asuntos que, para el sindicato, llevan demasiado tiempo atascados y sin avances. Tanto que, al igual que los docentes de la escuela pública, no descartan movilizaciones en las primeras semanas del curso.