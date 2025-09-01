La ciberdelincuencia y los delitos sexuales se disparan en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana y la ciudad de València registran un descenso de la criminalidad convencional en el primer semestre de 2025, pero el repunte de la ciberdelincuencia y el aumento de los delitos contra la libertad sexual marcan la otra cara de la estadística. Con una tasa de criminalidad de 53,2 infracciones por cada 1.000 habitantes en el segundo trimestre de 2025, la autonomía sigue por encima de la media nacional (50,3) y se mantiene entre las más altas del país, solo por detrás de Baleares, Cataluña y Madrid.

Es la misma cifra que en el mismo periodo de 2024, pero en un espectro más amplio, de enero a junio, se registra un descenso de un 0,4 % en la delincuencia registrada, siempre respecto al mismo semestre que el año pasado y a tenor de los datos que maneja la Delegación de Gobierno. El ligero descenso se explica por la reducción de la criminalidad convencional, que cayó un 3,1%, pero dos tipologías crecieron sustanciamente: la ciberdelincuencia creció un 12,9%, lo que refleja el cambio en los patrones delictivos, mientras que los delitos contra la libertad sexual crecieron en un 5,6 %.

En concreto, entre enero y junio de este año se registraron un total de 22.789 estafas informáticas, lo que supone un 10,7 % más que en el periodo anterior, mientras que en el apéndice "Otros ciberdelitos", se registraron 3.872 casos, que son un 27 % más que en 2014. Un crecimiento sustancial que marca el cambio de tendencia en la delincuencia en general, que vira ahora hacia el entorno digital.

En el caso de las agrsiones sexuales, hubo 1.259 delitos cometidos contra la libertad sexual, que es un 5,6 % más que en 2014. En la categoría "Otros delitos contra la libertad sexual", se produjeron 991, que representa un aumento del 7 %.

Entre los delitos que más retroceden destacan los homicidios consumados, con 19 casos en el primer semestre de 2025 frente a 35 en el mismo periodo de 2024 (-45,7%). También descienden los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-9,5%), los robos en domicilios (-9,7%) y el tráfico de drogas (-6,8%).

En cambio, aumentan los homicidios en grado de tentativa (90 frente a 73, un +23,3%) y los secuestros, que casi se duplican (7 frente a 4).

Policía Nacional durante el registro de una vivienda tras un asesinato en Alaquàs esta semana. / Fernando Bustamante

La agricultura, menos castigada

Un dato positivo llega de las explotaciones agrícolas y ganaderas: las sustracciones cayeron un 33,8%, con 512 denuncias en el primer semestre frente a las 773 de un año antes, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años.

Para la prevención y control de la delincuencia, la Delegación de Gobierno tiene registrados 14.321 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil (7.054 y 7.267, respectivamente), un 8,8% más que en 2018, aunque 422 menos que en marzo. La ratio autonómica se mantiene en 2,7 agentes por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media estatal (3,8).

La ciudad de València también supera la media

En el caso de la ciudad de València, la tasa de criminalidad se sitúa en 74,5 infracciones por cada 1.000 habitantes, muy por encima de la media nacional (50,3), autonómica (53,2) y provincial (54,4). Aun así, supone un descenso de 1,4 puntos respecto a junio de 2024.

El total de la criminalidad en València ciudad bajó un 3,6% en el segundo trimestre de 2025, un descenso mayor que en la provincia (-3,2%) y que en el conjunto autonómico (-0,4%). La criminalidad convencional retrocedió un 6%, pero como en los datos autonómicos, la ciberdelincuencia creció un 10,8%, un alza menor que en la provincia (+13,3%) y la Comunitat (+12,9%).

La disminución de la criminalidad en la capital valenciana, pese a estar muy por encima de la media, se debe a que los homicidios consumados se redujeron a la mitad (4 frente a los 8 de 2024). También cayeron con fuerza los robos en domicilios (-22,7%) y los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (-22,5 %).

Agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de bomberos y servicios sanitarios durante el incendio de una tienda en València este verano. / Germán Caballero

Los homicidios crecen a nivel provincial

En cambio, en el conjunto de la provincia de València aumentaron los homicidios en grado de tentativa (17 frente a 13, +30,8%) y los delitos contra la libertad sexual, donde se incluyen las violaciones y los abusos con penetración, pasaron de 212 a 246, lo que supone un crecimiento de un 16%. Dentro de este grupo, los "Otros delitos contra la libertad sexual”, donde la delegación excluye las agresiones con penetración, se registraron 191 frente a los 164 del año pasado, lo que supone un incremento del 16,5%

La provincia de València registró en el segundo trimestre una tasa de criminalidad de 54,4 infracciones por cada 1.000 habitantes, 1,5 puntos menos que en junio de 2024, aunque sigue por encima de la media autonómica y nacional.

Menos agentes, pero más que en 2018

En la provincia de València operan actualmente 7.457 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil (4.068 y 3.389, respectivamente), 214 menos que en marzo, aunque un 8,6% más que en 2018. La ratio provincial se sitúa en 2,8 agentes por cada 1.000 habitantes, ligeramente superior a la media autonómica (2,7), pero inferior a la estatal (3,8).