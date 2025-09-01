Seis años de clases de español para migrantes: “No es solo leer y escribir, también integración”

No es un acto de graduación al uso. Es verdad que hay birretes, pero no hay grandes discursos, porque no les es posible, todavía, darlos. Sí que hay algunas palabras -agradecidas, sencillas, importantes- que se leen desde un atril. Y en esas pocas frases, con la sintaxis más directa, se explica qué se celebra: la graduación de la sexta promoción de las clases de español para personas migrantes que organiza la asociación Aquarius Supervivientes. Sobre el escenario, una decena de los 22 alumnos, dos de las tres profesoras y quien tuvo la idea original: Moses von Kallon , fundador de la asociación y defensor de derechos humanos con la ONU. Él, que tras la llegada en el Aquarius tuvo que empezar de cero, sabe lo importante que es el idioma. “No es solo leer y escribir, es integración y comunicación”, destaca.

Las clases, que se imparten en la biblioteca Eduard Escalante de Abastos y en el colegio Comenius, no pueden ser más diversas. Por las aulas ha pasado un centenar de personas en los seis años de la iniciativa. Vienen, en su mayoría, de Argelia y Marruecos pero también de Senegal, Mali, Egipto y Túnez. Aunque ahora están centrados en la supervivencia, los papeles y la búsqueda de empleo y vivienda, en sus países trabajaban como ingenieros, gerentes de empresas, barberos, conductores o abogados, entre otras cosas. Ahora, aprenden español gracias al esfuerzo de Aquarius Supervivientes , que no ha recibido un solo euro de financiación pública para las clases.

Un momento de la graduación de las clases de español para personas migrantes organizadas por Aquarius Supervivientes / Aquarius Supervivientes

“Hay mucha gente en la cárcel por no saber el idioma”

“A veces pienso en parar porque casi todo lo pago de mi bolsillo. Necesitamos materiales, fotocopias, buscar profesores voluntarios y lugares”, explica Moses von Kallon. “Porque tengo el sueño de que un día podamos ayudar a muchas personas y de que ahora mismo ya estamos haciendo bien”, confiesa.

Moses comenzó siendo estudiante en clases similares, y se dio cuenta de la importancia del idioma, “para la integración también”. “En la calle al principio yo no podía defenderme, solo decía ‘sí, sí, sí’. Por culpa del idioma muchas personas están en la cárcel”, denuncia. Por eso, para ayudar a las personas que llegan con “cero conocimientos”, sigue en su empeño. Y no lo hace solo.

“El alfabeto es diferente y por eso cuesta más”

Isabel y Concha se conocieron trabajando en el Comenius Centre Educatiu. “Me jubilé como profesora de Secundaria y Concha lo hizo al año siguiente y decidimos mantenernos activas, no dejarnos llevar por no hacer nada”, relata Isabel. De modo que dar clase, esta vez a un alumnado diferente, fue la opción natural. Los graduados están encantados con ellas, y es mutuo. “Ha sido una clase con muy buena voluntad, personas constantes, interesadas y agradecidas”, asegura.

La ayuda de Concha, maestra de Primaria, ha sido determinante por haber enseñado a leer y escribir a niños durante toda su vida. En las clases de Aquarius “pasa lo mismo, los alfabetos son diferentes y eso hace que les cueste más”, explica. La maestra recuerda que, hacia final de curso, cuando la comunicación ya era más fluida, los estudiantes pudieron contarles de dónde venían. Le impresionó especialmente un chico venido de Marruecos. Como no tenía recursos para otra cosa, hizo el trayecto caminando.

Parte de la sexta promoción de las clases de español para personas migrantes organizadas por Aquarius Supervivientes / Aquarius Supervivientes

“El idioma es como un mar”

El perfil de alumno más frecuente en las aulas de Aquarius Supervivientes es el de personas africanas que llevan poco tiempo en España, muchas de ellas sin regularizar administrativamente, y personas refugiadas o solicitantes de asilo que viven en casas de acogida temporales. En ese perfil encaja Abdelakrim Kahal, que vive en Aldaia pero llegó desde Argelia hace un año. Todavía le cuesta el español, pero sobre todo porque “hay muchas cosas que hacer, y el tiempo es uno”. Este año ha aprendido “no mucho, no poco, medio”. O sea que sabe que le iría bien un segundo año. “Ojalá”.

“Tienes que conocer a Arwa”. Abdelakrim ha aprendido de su profesora, Inma, pero sobre todo de esta compañera de clase iraquí, que lleva ya seis años en España. La de Arwa es una de esas historias que no encaja en ningún cliché sobre la migración: estudió Relaciones Públicas, trabajó en su país como reportera para un canal de televisión estadounidense, emigró a Austria, donde tuvo a una de sus hijos, y en València conoció a su marido, kurdo. No ha sido fácil. “Yo no he nacido aquí y el idioma es como un mar de palabras”. Pero el castellano le encanta. “Porque me encanta este país”, apunta. Tanto que obliga a su pareja a hablar en español con ella para que sus hijos absorban el idioma.

Por casos como los de Abdelakrim o Arwa merece la pena el esfuerzo. Así lo cree Moses von Kallon, que tiene una respuesta preparada para cuando algún alumno le da las gracias. Suele decir: “Las gracias no son para mí, tú tienes que hacer lo mismo, intentar ayudar a quien venga como puedas”.