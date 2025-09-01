El Defensor del Pueblo recurrirá al Constitucional la reforma de PP y Vox a la ley trans valenciana

El Defensor del pueblo interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la ley trans valenciana, impulsada por Partido Popular y Vox. El organismo llevará el texto al Tribunal Constitucional a petición de Compromís, según ha explicado el partido en un comunicado.

La formación valencianista considera que la nueva ley "vulnera derechos fundamentales y principios constitucionales esenciales" al desnaturalizar la ley trans original y suprimir derechos ya reconocidos. Según la diputada Àgueda Micó, esta nueva normativa representa "el primer recorte de derechos de las personas LGTBI en toda la historia de la democracia valenciana: Atacan la diversidad, recortan derechos e intentan imponer su visión de la sociedad".

Los aspectos más polémicos de la ley son dos: el primero es la imposición de requisitos médicos y psicológicos que "regresan a un modelo que considera a las personas trans como enfermas". Y el segundo es "la ambigua redacción sobre las terapias de conversión que podría relegitimar prácticas que atentan contra la integridad y la autonomía individual".

Además, la nueva norma afecta la educación inclusiva al eliminar la obligación de abordar la diversidad de género en proyectos educativos y permite la segregación de personas trans en espacios públicos bajo pretextos de intimidad. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya tumbó la ley trans aprobada por Ayuso en la Comunidad de Madrid, precisamente por exigirle un informe médico a las personas que desean iniciar su cambio de sexo.

Terapias de conversión sexual

La segunda enmienda la introdujo en su momento Vox Valencia, que plantea que las terapias de conversión sexual sean "voluntarias". Así figura en una de las enmiendas presentadas a la ley trans valenciana, que propone "la posibilidad de que los padres con hijos menores [...] tengan la libertad de poder recibir acompañamiento psicológico de un tutor o sacerdote para que le ayude", según un comunicado de la formación ultra.

Estas terapias están prohibidas en la Comunitat Valenciana desde 2018 en base a esta ley que ahora se quiere enmendar, y también a nivel estatal con la ley LGTBI de 2023. Las Naciones Unidas también han penado estas prácticas, que de hecho equiparan a la tortura.

Las terapias de conversión sexual son pseudoterapias sin ningún tipo de aval científico -la Asociación Americana de Psicología las desacreditó hace décadas- que defienden que es posible, inocuo y hasta deseable cambiar la orientación sexual, es decir, "convertir" a una persona gay en hetero. Se ha documentado que estas terapias provocan, en muchas ocasiones, daños devastadores en la salud mental de las personas y Levante-EMV ha documentado varios casos al respecto.

Aunque suene a otra época, las terapias de conversión siguen presentes en los círculos más reaccionarios de la Iglesia Católica. Los juzgados valencianos, de hecho, tienen 3 causas por este tema encima de la mesa; la primera la denuncia a de cinco estudiantes a un profesor de Alaquàs por tratar de "curarles la homosexualidad" ofreciéndoles incluso pastillas. La segunda, la investigación de Fiscalía a sesenta colegios católicos por amparar charlas de este tipo.