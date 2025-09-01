Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morant, por la mañana con Sánchez y por la tarde, en València con el PSPV

Diana Morant, con los representantes de los bomberos forestales de Valencia.

Diana Morant, con los representantes de los bomberos forestales de Valencia. / Germán Caballero

L-EMV

València

Se acabó el descanso estival. La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, parece decidida a aumentar su presencia en la Comunitat Valenciana una vez atravesado el ecuador de la legislatura (si no hay adelanto electoral, of course). Morant acudió esta mañana al acto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la emergencia climática, como hicieron la casi totalidad de ministros. Pero fue acabar la comparecencia del jefe del Ejecutivo y desplazarse a València porque a las 17:00 tenía una reunión (convocada públicamente esta misma mañana) con representantes del comité de empresa de la SGISE para conocer de primera mano la situación de los bomberos forestales de la Generalitat.

La ministra no tuvo tiempo ni de cambiarse de ropa, así que en las fotos de los dos actos aparece con la misma chaqueta.

