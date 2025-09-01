Morant reta a Mazón a alejarse de Vox y sumarse al pacto de Sánchez en emergencias

La secretaria general del PSPV y ministra en el Gobierno de España, Diana Morant, ha reclamado este lunes a Mazón que "cumpla la ley y elabore un plan de incendios para la Comunitat Valenciana dotado con medios humanos y materiales suficientes". Las declaraciones se han producido tras una reunión con representantes del comité de empresa de la SGISE (la empresa pública que gestiona el servicio de bomberos forestales) para conocer la situación de los trabajadores de la Generalitat, a quienes ha trasladado su preocupación por las condiciones a las que han tenido que hacer frente a los incendios estivales en las últimas semanas.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que "mientras para Mazón su prioridad fue cerrar la Unidad Valenciana de Emergencias, cuando los socialistas volvamos al Palau de la Generalitat lo que haremos será mejorar la coordinación y los medios de las emergencias". Morant ha incidido en la "nefasta gestión de las emergencias" de los gobiernos del PP y en especial del Consell.

En el caso de Mazón, Morant ha achacado esa "nefasta gestión" a su dependencia de Vox. "Escondido bajo las faldas de Vox ha sido incapaz de darnos explicaciones sobre los parques de bomberos cerrados este verano, el motivo por el que hay unidades incompletas y además han sido incapaces de decirnos cuándo pondrán en marcha el tercer turno", ha ampliado.

Además, ha denunciado que "Mazón niega" el "evidente cambio climático" y "recorta en emergencias", por lo que "la ciudadanía se siente insegura" tanto con los incendios como ahora que comienza la temporada de lluvias torrenciales. Por este motivo, ha exigido a Mazón que "abra su mente, rompa con los postulados de Vox y se sume al pacto de Estado frente a la Emergencia Climática" impulsado por Pedro Sánchez para "trabajar todos juntos como nos piden los ciudadanos".

Además, ha defendido que "el Gobierno de España dentro de este pacto va a trabajar por ayudar a todos los pueblos y reconstruir vidas" y ha pid remarcado que "trabajar juntos es lo que nos pide la ciudadanía, no que estemos discutiendo sobre de quienes son las competencias".

Mazón "no tiene derecho" a rechazar la quita

Sobre la quita de la deuda que aprueba mañana el Gobierno, Morant ha vuelto a mostrarse a favor de que la Comunitat Valenciana se adhiera, incidiendo en que "tiene en cuenta las singularidades territoriales" como la infrafinanciación valenciana, y ha remarcado que Mazón "no tiene derecho" a rechazarla en nombre de todos los valencianos.

Así, ha reclamado al president que "deje de ser el delegado de la oposición de Génova en la Comunitat Valenciana y que empiece a ejercer de president de los valencianos y valencianas": "El Gobierno va a presentar formalmente la propuesta y Mazón debe aceptarla".

Finalmente, ha explicado que "decir que no a esta condonación es como si a un ciudadano el banco le ofrece perdonarle dinero de la hipoteca y este lo rechaza" y ha remarcado que "el problema que tiene el PP es que si acepta la condonación lo que estará haciendo es admitir y asumir que Mariano Rajoy fue un mal presidente para las comunidades autónomas".