El Consell aprobará cambios "exprés" en los planes urbanísticos municipales para agilizar los parques antirriada

Los trámites para modificar un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) pueden durar años. Y esas modificaciones son un paso necesario para poder acometer el proyecto de parque antirriada en municipios de la zona cero de la dana para evitar el efecto de potenciales nuevas inundaciones, de modo que el Consell usará los Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción, los PEUR, para acortar los plazos. Es una figura que tiene prevalencia frente a los PGOU. Técnicamente, para su aprobación no se necesita que el consistorio lo apruebe en el pleno municipal o que dé su aprobación, aunque la Conselleria prevé el uso de esta figura solamente como una forma de agilizar los plazos, y fuentes del departamento aseguran que no se aprobará nada que no haya sido acordado previamente con la administración local. Lo habitual, explican, es que sea el consistorio el que remite un informe sectorial sobre los cambios en el PGOU que se necesitan, y estos se aprueban en el pleno del Consell.

Con este modelo, la Generalitat espera tener preparado el proyecto antes de que acabe el 2026, mediante el uso de esta herramienta, diseñada tras la dana, que pueden usar desde entonces los municipios para aprobar cambios de urgencia en su planificación urbanística, pero que también puede usarse "de forma supramunicipal".

Así lo ha afirmado el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, sobre el proyecto de renaturalización de 1.500 hectáreas situadas en el entorno de los cascos urbanos arrasados por la riada del 29 de octubre, que contempla una inversión de 150 millones de euros en expropiaciones de suelo. En concreto, se anunció el pasado mes de julio que la actuación comprendería dos tramos: l’Albufera con el interior del área metropolitana y el Pla de Quart por el sur mientras que al norte se trataría del parque fluvial del Túria y el enclave forestal de la Vallesa a lo largo de 35 kilómetros.

"Subir a los alcaldes al carro"

Y ese es el proyecto que el conseller ha querido transmitir y detallar a los diez alcaldes y concejales reunidos en la Conselleria de Medio Ambiente con el fin, ha dicho en declaraciones previas al encuentro, de "subirlos al carro". Han asistido alcaldes y concejales de València, Paiporta, Sedaví, Picanya, Quart, Aldaia, Alaquàs, , Benetússer, Paterna y Manises. Massanassa, Torrent, Llocnou de la Corona, Mislata y Alfafar también estaban invitados a la cita pero no han acudido.

"Todos están convencidos de que la solución es buena", ha asegurado, pero es el momento de "bajarlo al terreno en cada uno de los términos municipales". Afirma Martínez Mus que el del Consell es un proyecto "de salida", pero que ahora se debe concretar el cómo, la ubicación de cada uno de los servicios en cada uno de los 18 sectores en los que se ha dividido el proyecto.

A esta primera toma de contacto general seguirá una serie de reuniones individuales de los responsables municipales con la Conselleria, de carácter más técnico. "Yo creo que todos saben que alguna cosa así hacía falta hacer", ha manifestado Martínez Mus antes de la reunión, para que esas avenidas de agua "tengan menos efecto o efectos menos perjudiciales". Este martes se reunirá con responsables de la Diputación de Valencia sobre este mismo tema, además de con técnicos paisajísticos y colegios profesionales próximanente. La idea, ha detallado es que, para 2026 esté "el proyecto preparado" y que el proyecto de cuentas para el siguiente ejercicio incluya ya partidas para ello. Habrá algunos de los 18 sectores que sean más rápidos de ejecutar, y otros en los que se tarde más.

Es un proyecto que afectará a terreno de diferentes municipios, y por eso, ha admitido el conseller, la preocupación de los responsables locales era que chocaba con su propia planificación. Martínez Mus ha asegurado que pretende "esa compatibilización de la intención de cada ayuntamiento, su autonomía municipal para diseñar cómo quiere que sea ese pueblo, con esa filosofia de colaboración". En ese sentido, ha recordado que la herramienta del PEUR "comporta si hace falta la expropiación". De hecho, dice que el proyecto contempla todas las opciones: que haya terrenos que ya sean públicos, otros privados que haya que expropiar y otros que haya que incluir en cualquier procedimiento de reparcelación.

Pendientes de las obras de canalización

Conseller y alcaldes han coincidido además en la importancia de las obras "grises" de encauzamiento y canalización de barrancos y cuencas. "Sabemos que esas obras son la pieza fundamental", ha dicho Martínez Mus. "Pero aparte de reinvidicar todos y cada ubno las obras de la Confederación, que siguen pendientes, todos teníamos claro que había que hacer algo", ha defendido el conseller.

"Todo lo que se tenga que hacer para solventar el problema y que vaya encaminado a mejorar la seguridad es bienvenido", ha indicado, por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar. Así lo ha manifestado también el primer edil de Aldaia, Guillermo Luján, antes del encuentro. "Es necesario que se tenga presente tanto esto como las obras hidráulicas para evitar que vuelva a pasar algo que provocó tantos muertos". Sobre los proyectos relacionados con barrancos, ha reconocido que aún están "en el horno".

Un memorial y un auditorio

El president, Carlos Mazón, habló en la presentación del parque de la posibilidad de incluir un memorial en homenaje a las víctimas de la riada, “cuyo emocionado recuerdo siempre estará con nosotros". Una propuesta que fue una sorpresa para las tres asociaciones mayoritarias de víctimas y damnificados por la dana . Les sorprendió porque ni el president ni nadie del Consell les había trasladado su intención de diseñar un memorial. Ni les habían preguntado por su opinión, ni por cómo les gustaría que fuera ese lugar de recuerdo, denunciaron en su momento.

Poco tiempo después, el secretario autonómico de Medio Natura, Raúl Mérida, lo hacía sobre un potecial auditorio o espacio para eventos, festivales o conciertos, aunque desde el Consell se insistió en que era solamente una idea, una de muchas. Pero el conseller ha asegurado que, esta vez, al menos, "no se ha llegado a ese nivel de detalle", y ha recalcado que es un proyecto "madre" que se irá adaptando y que está abierto a las propuestas de los municipios.