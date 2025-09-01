La quita de la deuda deja al descubierto las grietas en Compromís

Compromís no ha tardado en dejar constancia de que la tensión que reinaba en la coalición al final del curso político, cuando su relación con Sumar terminó con la división de sus dos únicos diputados en el Congreso y con dos de sus tres partidos, Més e Iniciativa, enfrentados también en la Comunitat Valenciana por esa relación de fuerzas interna, sigue vigente. El parón estival no parece haber templado demasiado los ánimos entre ambos frentes, que apenas han necesitado unas horas de septiembre para exhibir esas tiranteces y demostrar que estas dos formaciones, ahora mismo, van por libre cuanto menos en Madrid.

En esta ocasión el motivo de confrontación es la quita de la deuda pactada por el Gobierno con Cataluña y que se extenderá al resto de autonomías, y que se prevé que sea aprobada este martes en Consejo de Ministros para empezar entonces su tramitación parlamentaria. Los dos diputados de Compromís en la cámara baja, Alberto Ibáñez y Àgueda Micó, ya sentados en bancadas diferentes, asumen posiciones también distintas.

Ibáñez, dirigente de Iniciativa y que optó por continuar en el grupo Plurinacional de Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que Sumar, "a propuesta de Compromís", va a presentar una serie de alegaciones al planteamiento del Ministerio de Hacienda para incrementar la condonación a la C. Valenciana, de 11.210 millones de euros según el cálculo del Gobierno, en otros 7.000 millones.

Estas observaciones plantean una mejora para la autonomía por tres vías, según ha explicado Ibáñez a través de un comunicado remitido este lunes: una condonación de 7.000 millones adicionales a la C. Valenciana por la dana, una reestructuración del pasivo restante para afrontarlo con mejores condiciones y una cláusula para condicionar la oferta a que no haya rebajas fiscales. Més, el partido de Micó y que trata de proyectar una actitud más beligerante contra el Gobierno, está al margen de este planteamiento y es posible que presente exigencias más duras.

Pero el diputado de Iniciativa, partido que en los últimos días se ha mostrado más cercano a la propuesta del Gobierno que Més, insiste este lunes en que la medida "va en la buena dirección" y que los valencianos "son los más beneficiados por población ajustada", si bien matiza que "no resuelve el problema de fondo de la infrafinanciación ni recoge la vulnerabilidad extra que ha supuesto la dana".

Por eso, destaca que sus añadidos sirven para "recoger la singularidad valenciana" que supuso la riada del 29 de octubre con esa quita extra, así como para "diseñar un nuevo mecanismo que reduzca interesas y plazos de pago" de ese pasivo y para "luchar contra el dumping fiscal", que según Ibáñez tiene un doble efecto en la C. Valenciana: "una doble merma de ingresos derivada por el juego sucio de Madrid y la pérdida propia al perdonar impuestos a grandes fortunas valencianas".

Ibáñez habla en todo momento en nombre de Compromís, pero desde Més se desligan de su propuesta. De hecho, el antigüo Bloc no sólo no ha participado en su redacción, algo lógico dado que ya no forma parte del grupo parlamentario de Sumar, sino que algunas voces del partido ponen en cuestión el planteamiento de Iniciativa, que consideran poco ambicioso.

Hace pocos días, Micó ya dio muestras de ese perfil más duro que se esfuerza por mostras Més desde el grupo Mixto, bancada a la que migró en busca de mayor libertad para "defender los intereses valencianos". Aseguró entonces que la quita ofrecida por Moncloa "no responde a las necesidades reales" de la C. Valenciana ni a "criterios objetivos". Se espera que la diputada aproveche su comparecencia del martes en el Congreso para marcar fijar posición.