Un total de 56 personas se sentarán en el banquillo por presunta corrupción en el curso judicial 2025-2026

El nuevo año judicial 2025-2026 vuelve a ser intenso por las causas penales de, presunta, corrupción que sentarán en el banquillo a un total de 56 personas en los próximos meses. Otro centenar de personas esperan en capilla a que finalice la instrucción de los casos que aún se siguen investigando como dos piezas separadas del caso Taula y el caso Azud. Además, el curso judicial estará marcado por las declaraciones de la causa de la dana que, como adelantó Levante-EMV el pasado viernes, obligará a comparecer ante la jueza y el fiscal de la dana a medio centenar de testigos (obligados a decir verdad) y otros tantos familiares de las 228 víctimas mortales de la dana que siguen compareciendo ante el juzgado de primera instancia e instrucción. En las próximas semanas o meses también se conocerán las decisiones que adopten las secciones tercera y cuarta sobre el futuro de las causas que afectan a los empresarios Francis Puig (hermano del expresidente Ximo Puig) y Juan Enrique Adell Bover, y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra y catorce acusados más (inicialmente eran dieciséis). También podrían conocerse en el curso judicial 2025-2026 la resolución del Tribunal Supremo a los primeros recursos contra las sentencias condenatorios del caso Taula. Es menos probable que se resuelva el recurso del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que también recurrió su condena a diez años de cárcel impuesta por la sección cuarta de la Audiencia de València en octubre de 2024.

El juez procesa al exdirector del Hospital General Sergio Blasco y diez personas más por el desvío de fondos

Caso Osvaldo del Hospital General

Un total de once personas, entre ellas el exdirector general del Hospital General, Sergio Blasco, serán juzgados a partir del 16 de septiembre acusados de los delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho cometidos durante la gestión del centro hospitalario entre los años 2005 y 2014. Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco que llegó a estar investigado en esta causa pero se archivó para él, se enfrenta a una petición de condena por parte de Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros.

El Instituto Aido creó una «trama para enriquecer a directivos y empresas afines»

Treinta acusados en Aido

En los príximos meses se celebrará finalmente el juicio del caso Aido que sentará en el banquillo a treinta personas por presunto fraude de subvenciones. Será la sección tercera de la Audiencia de València la que juzgue los hechos. Diez responsables y trabajadores de Aido (Asociación industrial de óptica, color e imagen), están acusados de un presunto delito continuado de falsedad documental como medio para cometer cuatro delitos de fraude de subvenciones o subsidiariamente de estafa, según la Fiscalía de València, junto a diez empresarios más. La causa se inició en 2015, tras una denuncia del Ivace (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), y con la Generalitat personada como acusación desde el 14 de diciembre de 2015.

Contratos de Cultura del caso Taula

La sección quinta de la Audiencia de València juzgará a principios de 2026 la pieza E del caso Taula por los contratos presuntamente amañados en la concejalía de Cultura del que volverá a sentar en el banquillo a Marcos Benavent (ya condenado en otras dos piezas del caso taula), y a Vicente Burgos, histórico dirigente del PP, exgerente de la Fundació Jaume II el Just y exmarido de Maria José Alcón, exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de València, ya fallecida. También se juzgará a cuatro empresarios. A Marcos Benavent se le juzga por ser contratado como director de actos institucionales de la Fundación Jaume II el Just entre el 14 de octubre de 2003 y el 30 de julio de 2007, por lo que cobró 164.676,08 euros brutos «sin que desarrollara actividad específica alguna». El contrato fue suscrito por Esteban González Pons, conseller de Cultura desde el 21 de junio de 2003 al 27 de agosto de 2004 y que presidía el patronato de la Fundación Jaume II el Just. Contra éste último no se pudo seguir la causa porque los hechos habían prescrito para el actual eurodiputado y vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular desde abril de 2022. A Vicente Burgos se le acusa de "ser consciente" del contrato zombi y consentir "que se le pagara a Marcos Benavent un sueldo público, sin asistir al trabajo". En la Fundación Jaume II el Just es donde supuestamente inició Marcos Benavent su función de «recaudador» de mordidas presuntamente cobradas a cambio del amaño de contratos en la Concejalía de Cultura de València, durante la etapa de Maria José Alcón como la limpieza de las fachadas de la Llotja, la intervención en las Torres de Quart y la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad y contratos en la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València, que se juzgarán doce años después de que se denunciara el caso Taula y diez desde que estallara con las primeras detenciones, el 26 de enero de 2016.

Nuevo juicio contra Carlos Fabra por alzamiento de bienes

Y en Castelló, está pendiente de señalamiento un nuevo juicio contra el expresidente de la diputación Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP. El origen de esta investigación se remonta 5 años atrás, cuando supuestamente Fabra maniobró para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado a 4 años de prisión y al pago de 1,3 millones de euros por varios delitos fiscales, según informó ayer la agencia Efe.

Las causas de Francis Puig y de Mónica Oltra

La secciones tercera y cuarta de la Audiencia de València también han de resolver en los próximos meses los recursos presentados contra el procesamiento de los empresarios audiovisuales Francis Puig y José Enrique Adell Bover y contra el segundo archivo de la causa contra la exvicepresidenta Mónica Olta y catorce personas más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.