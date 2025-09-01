"Me dijo que me contrataría si le daba de 3.000 a 10.000 euros": crece la venta ilegal de contratos a migrantes

“Eso vale mucho dinero, te puede costar entre 3.000 y 10.000 euros”. Es lo que escuchó Camila (nombre ficticio) de boca del propietario de un bar en València al que fue a pedirle trabajo. Camila, que prefiere no ser identificada, es colombiana y vive en España con un permiso de residencia, pero sin permiso de trabajo. Para obtenerlo, hizo un curso de hostelería y cocina en Labora y buscó empleo. Aspiraba a que algún empresario le firmara un precontrato, un compromiso con las condiciones de un acuerdo laboral que solo entraría en vigor cuando obtuviera su permiso de trabajo. Un permiso que solo podría obtener presentando el precontrato, en un bucle burocrático kafkiano. Esperaba todas esas dificultades, pero no esperaba que le pidieran pagar por trabajar. Camila se negó, pero dice conocer a varias personas migrantes que han aceptado esa venta de contratos de trabajo por parte de empresarios que se aprovechan de la desesperación de quien necesita con urgencia un empleo.

“Le dije que estaba loco, que yo no iba a pagar por trabajar, y que las leyes están escritas”, explica esta trabajadora de hostelería. Al día siguiente, el propietario del bar le llamó y le ofreció trabajar en negro. Aceptó porque había ido a varias entrevistas de trabajo sin éxito y necesitaba el dinero. “Nadie quiere firmar un acuerdo con una persona que no tiene papeles, aunque vaya a conseguirlos y aunque, con ese acuerdo, sería todo legal”, lamenta. Al menos, no ha pagado 3.000 euros, como sí se ha visto obligada a hacer una conocida suya que trabaja en Xirivella. Pero, aunque ha conseguido un empleo, no ha solucionado su situación administrativa.

“Es una especie de extorsión”

“En los casos de venta de contratos, estamos hablando de una especie de extorsión, más que de una estafa”, apunta el abogado experto en extranjería Paco Solans. En su trabajo, ha conocido “distintos niveles de fraude” con los contratos de trabajo de personas migrantes. El más habitual, dice, es la estafa con contratos falsos para que el empleado pueda regularizar su situación. “Son contratos que no van a ningún lado, porque la empresa no existe o no es solvente”, detalla. Pero también se ven cada vez más acuerdos entre empresario y trabajador por los cuales la empresa firma el compromiso de contratar a la persona migrante y esta se paga la Seguridad Social. Pero ambas partes acuerdan que nunca se materializará en un contrato real, sino en un mecanismo para que la persona migrante regularice su situación. Si lo consigue, se busca un nuevo empleo.

En todos esos supuestos, considera Solans, “la administración tiene gran parte de responsabilidad”. Cree que ya es difícil que cualquier empresario firme compromisos a futuro, pero más si los permisos del trabajo tardan, como ahora, hasta seis meses en tramitarse. “El mecanismo de los precontratos está hecho para evitar los contratos de favor, pero la demora hace que, en cierto sentido, todos los contratos sean de favor, porque el empresario tiene que estar meses esperando a que la administración resuelva”, añade.

La lentitud de la administración

Sobre todo, dice Solans, cuando los expedientes de permisos de trabajo son “bastante sencillos” y podrían resolverse en mucho menos tiempo. De hecho, cree que el primer mecanismo para evitar estos abusos sería que los poderes públicos “hicieran las cosas bien y resolvieran en plazos más razonables”. De otra forma, en el laberinto burocrático actual, “el negocio para quien se quiere aprovechar está en solventar una situación de bloqueo que viene creada por la administración con su mal hacer”. El abogado lo tiene claro: “si se hicieran bien las cosas, no habría que depender de favores”.

Camila vive ahora con la frustración de saber que, de momento, todo el esfuerzo invertido en la formación y en la búsqueda de un empleo legal no han servido para nada. “Es un robo y un tiempo perdido”, lamenta. Como se le ha creado una expectativa imposible de cumplir, cree que este proceso para regularizar la situación laboral a través de precontratos “es más malo que lo que ya hay”.

“Si me dan la residencia y no puedo trabajar, pierdo el tiempo en España”

Con trabajos en el sector de los cuidados a personas mayores o en hostelería, sabe que solo pone parches en una situación precaria. No ha llegado a ganar, en negro, más que el salario mínimo. “Pasé seis meses estudiando el curso, y como no tenía dinero, iba andando al instituto, sin comer, si no me dejan trabajar, ¿cómo me mantengo”, denuncia. Ahora, va a pagar a una abogada para que vuelva a solicitar el permiso de residencia con permiso de trabajo y se le prolongue un año más, porque su residencia actual vence en octubre. “Si me dan la residencia pero no autorizan el trabajo, pierdo el tiempo en España, ¿qué hago yo aquí?”, se pregunta.