Las víctimas de la dana muestran su apoyo a la jueza: "Que la dejen trabajar"

La Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre se ha concentrado a las puertas de los juzgados de Catarroja para mostrar su apoyo a la jueza de la dana, en el primer día hábil de septiembre, ante los ataques que sufre la magistrada y las denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción que realiza sobre las 228 muertes que se investigan como presuntos homicidios imprudentes. Pertrechados con folios donde se leía "Bienvenida a su casa, señoría", "Veritat i justicia per a les víctimes de la dana 29-Octubre" y "En memòria de les víctimes de la dana 29 d'octubre, dignitat", una docena de familiares directos de las víctimas se han concentrado en silencio en el parque ubicado en frente de los juzgados, donde a partir de este mes seguirán compareciendo familiares de los 228 fallecidos. Y, previsiblemente a partir de octubre, comenzará el desfile del medio centenar de testigos de la gestión de la emergencia del 29 de octubre. Entre ellos, como ha informado Levante-EMV, los dos altos funcionarios del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia: Jorge Suárez y José Miguel Basset. También hay mucha expectativa ante la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Antes de todas estas comparecencias, las víctimas han querido tener voz propia y mostrar su apoyo al trabajo que realiza la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La presidenta de la Asociación de víctimas mortales de la dana 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha explicado a las puertas de los juzgados que querían agradecer a la magistrada "el trabajo que está realizando en la instrucción". De la magistrada esperan, según Álvarez, "verdad y justicia". Las víctimas mortales de la dana aseguran sobre las críticas que está recibiendo la magistrada sobre la instrucción que "la dejen trabajar, como se deja trabajar a todos los jueces y juezas. Y si los familiares estamos dándole apoyo, quienes son las acusaciones populares para intentar desviar la instrucción". Sí pueden entender que los abogados de las defensas hagan su trabajo y pueden deslizar críticas, pero no entienden las de las acusaciones populares.