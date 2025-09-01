Vacantes y barracones para la vuelta al cole de 900.000 estudiantes tras la dana

Las excavadoras tiran abajo el colegio Lluis Vives de Massanassa y el IES Berenguer Dalmau de Catarroja bajo la atenta mirada del conseller de Educación José Antonio Rovira. Quedan dos semanas para que empiece el curso escolar 2025-26 y las huellas de la dana todavía son demasiado grandes. Se han destinado 3,3 millones de euros para la triste tarea de demoler cinco centros educativos.

Así se ha preparado este curso excepcional, con unos meses de contrarreloj donde los despachos de Campanar se han afanado en construir 8 centros en barracones y arreglar 115 colegios e institutos que quedaron dañados tras la riada. Además de gestionar la urgencia de la catástrofe (hubo que reubicar de un día para otro a 24.000 niños y niñas) ha habido que preparar todo para que los 900.000 estudiantes valencianos pudieran volver al colegio con normalidad.

El foco está puesto en los 50.000 alumnos que se quedaron sin centro escolar en la provincia de València, la mayoría temporalmente, y unos 4.000 de forma permanente. Estos últimos son los que empezarán a estudiar en barracones mientras se construye su centro definitivo. Pese a que el president Carlos Mazón prometió que todos los estudiantes afectados por la dana volverían a las aulas en sus municipios este inicio de curso, varias Ampas como las del IES Berenguer Dalmau de Catarroja (con 1.500 estudiantes) o el Alameda de Utiel llevan semanas criticando la lentitud de los trabajos de construcción de prefabricadas a dos semanas de que empiecen las clases.

La Comunitat cuenta con 1.556 centros escolares: 876 públicos, 274 concertados y 406 privados. Sin embargo este curso parte con 5 menos: el Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Orba de Alfafar y el Ceip Carme Miquel de Algemesí. Todos serán suplidos con barracones y reconstruídos con perspectiva antiinundaciones.

A estos cinco centros hay que añadir otros tres que resultaron muy dañados y cuyo alumnado también va a estudiar en aulas provisionales: el CEIP Horta de Paiporta que tiene una delegación de competencias en el Plan Edificant para su colegio, por lo que el ayuntamiento asume los trabajos; el IES Alameda de Utiel que no se va a demoler si no a realizar un edificio anexo y la rehabilitación completa del instituto, incluyendo la zona deportiva; y el CEIP Blasco Ibáñez de Alginet que al cambiar de destino no precisa de derribo.

Huelga docente

El curso no comenzará con normalidad porque el profesorado de FP ha convocado una huelga para el 8 de septiembre. Protestarán por los recortes de plantillas de Conselleria de Educación, especialmente en los ciclos semipresenciales.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el conflicto escale y que los sindicatos decidan convocar una huelga general, algo que han ido advirtiendo a lo largo del verano con concentraciones para mostrar su disconformidad con las últimas decisiones de la administración popular.

Climatización de las aulas

Las altas temperaturas de los últimos años consecuencia del calentamiento climático han traído una nueva realidad a las escuelas, la falta de aclimatación de las aulas, especialmente a principios y finales de curso. La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya lleva años reclamando que se climaticen estos espacios que todo indica que no estarán en condiciones para la vuelta al cole de este curso.

De igual manera lo piden los directores y directoras de Primaria, que se manifestaron en el mes de julio por este y muchos otros temas que se han enquistado y Conselleria de Educación no parece ser capaz de resolver. Precisamente bajo un calor sofocante, protestaron por la falta de atención del conseller que no se ha reunido con ellos desde que llegó al cargo.

Esa será una de las tareas del conseller Rovira para encaminar el curso; mejorar la relación con la comunidad educativa. Ampas y profesorado aseguran que llevan sin tener una reunión sobre la reconstrucción educativa tras la dana desde el mes de noviembre, y tildan la relación con Conselleria de "nula", hecho que provoca muchas asperezas en la comunidad educativa donde el sentimiento general ha sido de abandono.

La consulta de la lengua

Pese al curso ya extraordinariamente difícil que les ha tocado vivir, Conselleria decidió seguir adelante con su medida estrella: la Ley de Libertad Educativa. En este texto se recogía la medida más polémica en muchos años en el ámbito educativo: la consulta de la lengua base. Por primera vez, los padres podían votar la lengua troncal de sus hijos en la enseñanza, entre castellano y valenciano. La medida fue muy criticada por Ampas y sindicatos.

El valenciano ganó por la mínima en la consulta a las familias con un 50,5 % de los votos. Por provincias, Castellón votó un 70 % valenciano, Alicante un 65 % castellano y Valencia un 57 % valenciano. Las ciudades de València y Alicante se decantaron ambas por el castellano en la consulta.

Este será el primer curso de aplicación de la polémica norma, y tanto sindicatos educativos como Ampas auguran caos en la organización de los centros escolares. Este mes de septiembre el conseller enfrenta una prueba de fuego al ver si su medida insignia tiene éxito o por el contrario provoca desorganización.

Por el momento los nuevos criterios de matrícula incorporando la lengua base han generado malentendidos entre padres y madres, que elevaron las críticas a Conselleria al matricular a sus hijos en una escuela distinta a la que deseaban.

Las plazas desiertas en Secundaria

Otro tema que sobrevuela el inicio de curso es la escabechina en las oposiciones de Secundaria y FP de este verano: una de cada seis plazas se han quedado desiertas, con lo que se tendrán que cubrir con interinos. La situación, inédita en muchos años en toda España, ha abierto un debate sobre si hay que cambiar el modelo de oposiciones o, si por el contrario, muchos opositores llegan poco preparados a las pruebas.

Los sindicatos, por el momento, no han encontrado una explicación para esta caída tan repentina de nivel en las pruebas de profesorado. La especialidad donde más plazas se han quedado vacías es valenciano con 53, seguida de Castellano, donde se han quedado sin cubrir 36 plazas.

Como adelantó Levante-EMV muchos tribunales de oposiciones pusieron el grito en el cielo por la cantidad de faltas de ortografía que detectaron en los exámenes de Lengua Castellana y de Valenciano. Este podría ser uno de los motivos que hay detrás de que tantas plazas hayan quedado desiertas en estas dos especialidades.

Los incidentes en las aulas se disparan

Otra de las realidades educativas que hay que afrontar es más oscura. Los incidentes en el aula se han triplicado desde la pandemia. En el curso 2020-21 se produjeron 3.600, mientras que el curso pasado hubo 11.353, tres veces más, según los datos proporcionados por Conselleria de Educación.

Esta escalada de problemas en el aula ha motivado la creación de un nuevo decreto de convivencia, que endurece las sanciones al alumnado que agreda a compañeros o profesores y facilita la expulsión del aula. El decreto también permite actuar en problemas que se den fuera del centro pero que estén relacionados con la actividad escolar, como peleas o robos.

Las aulas registraron, literalmente, miles de casos, pero dos saltaron a la palestra mediática. Dos alumnos que rompieron un brazo al director de un IES en Mislata, y una madre que agredió a la directora de un centro en València. Los profesores llevan tiempo alertando de una escalada de violencia en las aulas.

Ayudas de 0 a 3 años y cambios en el menú escolar

Por si fueran pocas estas novedades, Conselleria también ha introducido más facilidades a las ayudas para la educación de 0 a 3 años, otra de las grandes apuestas del Consell de Carlos Mazón que pretende que esta etapa educativa sea completamente gratuita.

Por último, cabe destacar que el Gobierno aprobó recientemente un nuevo decreto para cambiar el menú del comedor escolar para conseguir hacerlo mucho más sano y con producto de proximidad. Una buena noticia para un alumnado que ha vivido el curso más convulso que se recuerda.