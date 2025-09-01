Xúquer Viu presenta una demanda contra el trasvase al Vinalopó durante 10 años

El proceso judicial sigue su curso. Hace casi dos años se firmó un acuerdo que obliga a trasvasar cerca de 300 hm³ del Xúquer al Vinalopó durante los próximos 10 años, una cantidad un poco inferior a la capacidad máxima del embalse de Tous o lo que es lo mismo, la capacidad máxima de la presa de Forata multiplicada por ocho. El acuerdo se firmó entre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la Junta d'Usuaris del Vinalopó y la sociedad estatal Acuamed y la entidad Xúquer Viu decidió acudir a los tribunales y presentó un recurso. Ahora la entidad continúa la lucha tras presentar la correspondiente demanda en al sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la que le solicitan al juez que "anule y deje sin efecto" un acuerdo que obliga a trasvasar durante una década "una cantidad de agua que debe responder a los sobrantes del Xúquer y que es imposible conocer, lo que implica que se hipoteca el futuro".

Además, desde la entidad explican que el Plan de Explotación de dicho convenio, aprobado en febrero pasado y que Xúquer Viu también ha recurrido, amplía la cantidad a trasvasar en un 60%, "de forma que se podría trasvasar en el Vinalopó en estos 10 años cerca de 500 hm³. Una barbaridad".

La clave: los excedentes de agua y el cambio climático

La filosofía del trasvase en el Vinalopó, que siempre se ha defendido desde Xúquer Viu es que sea "agua a sobrantes", es decir que la cantidad a trasvasar dependa de los excedentes del Xúquer "en cuanto que las necesidades ambientales y de riego estuvieron cubiertas. Esto es lo que en el Plan Hidrológico se denomina como excedentes. Estos sobrantes, no pueden prefijarse en un convenio a 10 años, sino que tienen que establecerse, como ha ocurrido hasta ahora, año a año, dependiendo de la situación del río".

Por ello, desde la entidad, donde siempre han defendido "que al Xúquer no le sobra agua", consideran "irresponsable" esta propuesta, "ante el cambio climático, que supone una reducción de las precipitaciones que se agudizará en los próximos años". Sin embargo, "ante la preocupación por el cambio climático, el Ministerio firma convenios insostenibles para enviar agua a Alicante", explican.

Y añaden: "La actual situación de sobreexplotación del Xúquer y sus sistemas asociados, como l'Albufera, hacen imposible cualquier transferencia periódica de agua a otras cuencas sin poner en peligro su propia supervivencia. Hay que tener en cuenta que tanto el río Xúquer como l'Albufera están lejos de lograr el buen estado ecológico, y es muy improbable que este buen estado se consiga para el 2027, como indica la Directiva Marc del Agua. La prioridad actual, por lo tanto, tiene que ser recuperar estos ecosistemas que forman parte de la Xarxa Natura 2000"

Para Xúquer Viu es "inaceptable" que el caudal ambiental de los 4 últimos kilómetros del río, a partir del punto del trasvase al azud de la Marquesa, sea "completamente insuficiente para el río más importante de los valencianos y valencianas. Tan solo 0,5 m³/segundo, un 1% del que lleva el río en régimen natural. De hecho se pretende trasvasar en el Vinalopó lo triple del que se deja como caudal ecológico para el río".

Bajo precio por el agua y 100 millones en placas solares

Además, a los usuarios del Vinalopó pagarán un precio "extraordinariamente bajo" por esta agua del Xúquer. "El precio del agua sería de 0,24 euros/m³, una tercera o una cuarta parte por bajo del precio real. Una subvención encubierta que pagaremos, sin ninguna justificación, entre todas las personas. Y para rematar se van a construir 3 plantas fotovoltaicas para bombear el agua del Xúquer que costarán 100 millones de euros y que los usuarios no pagarán. Jugada perfecta. Plantas fotovoltaicas en Llaurí, Llanera i Moixent, que causarán un enorme impacto en las poblaciones afectadas que se oponen a ellas, y que no tendrán más finalidad que bombear el agua del Xúquer al Vinalopó", concluyen.