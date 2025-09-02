Aemet avisó a Emergencias a las 9.43 horas del 29-O que "el momento álgido" del aviso rojo sería "a las 18 horas en el interior"

La Aemet (Agencia estatal de meteorología) avisó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, a las 9.43 horas del 29 de octubre, que "el momento álgido" del aviso rojo "puede ser a las 18 horas en el interior", según consta en el informe emitido por la subdirección general de Emergencias de la Generalitat Valenciana a la causa de la dana, que ha sido notificado hoy a las partes.

Por tanto, la máxima alerta meteorológica se mantenía desde la Aemet hasta las 18 horas en el interior y litoral norte de la provincia de València, según la conversación mantenida entre la Aemet y Emergencias, cuya transcripción ha facilitado a la jueza de la dana desde la Generalitat. "Vale, entonces interior norte y litoral norte hasta las 18 horas ambos", reitera Emergencias en la conversación. Y Aemet ratifica: "Ambos, tanto de intensidad como por acumulación".

Es a otra pregunta de Emergencias, sobre la previsión de desplazamiento de la dana, cuando surge la alusión a "la serranía de Cuenca", que desde la Generalitat se intenta introducir desde el inicio para justificar que minimizara la intensidad del episodio de lluvias. De hecho, fue Carlos Mazón quien intervino en directo en Àpunt a las 11.47 horas del 29 de octubre para trasladar que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad”. Incluso grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales, pero que después borró.

Tras ser advertido de que "lo peor" se esperaba a las 18 horas, Emergencias pregunta a Aemet: "¿Tenéis previsión de que suba para Castellón, verdad algún naranja?". A lo que la Aemet responde: "A ver, es que tira más hacia al interior, vale. Un poquito más hacia la serranía de Cuenca que es lo posible que luego vaya a ir a rojo. Parece, ¿vale? Igual que a las 12 de la noche cambia hacia la zona de Teruel. Igual naranja no es descartable, pero no es lo que nos ha preocupado hasta ahora". De hecho, Emergencias responde: "Teniendo rojos… Era por curiosidad y por prevenir nosotros".