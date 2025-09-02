Los alcaldes piden concreción de plazos y presupuesto del parque antirriada y se abren a colaborar

Todos coincidían en que era una primera reunión. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, aseguraba que el objetivo era “subir al carro” a todos los alcaldes de los municipios de la zona cero de la dana por donde se extenderá el parque antirriada que prepara el Consell. Tras el encuentro, los alcaldes, por su parte, se muestran abiertos a colaborar pero piden más concreción. Algunos lamentan que no ha habido “ningún” detalle, aunque nadie niega que el objetivo es adecuado y la colaboración, importante.

En el encuentro de trabajo, diez alcaldes y concejales se han reunido en la Conselleria de Medio Ambiente para conocer de primera mano el proyecto. Han asistido alcaldes y concejales de València, Paiporta, Sedaví, Picanya, Quart, Aldaia, Alaquàs, Benetússer, Paterna y Manises. Massanassa, Torrent, Llocnou de la Corona, Mislata y Alfafar también estaban invitados a la cita pero no han acudido.

“Ningún tipo de concreción”

El alcalde de Alaquàs, Toni Saura por ejemplo, explica que han acudido a la reunión dos concejales, que han considerado que lo que se les ha trasladado es un plan “muy incipiente” sin “ningún tipo de concreción todavía”. “No han hablado de la planificación económica ni temporal, había poca concreción y poco detalle”, afirman. Desde el consistorio se muestran abiertos a mejorar la resiliencia de la zona y se emplazan a próximas reuniones. En cuanto a qué han previsto para su término municipal, el alcalde señala la importancia del desvío del barranco de la Saleta.

Desde Sedaví ha acudido a la reunión en la Conselleria el concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Juan Baixauli, que explica que lo que se ha tratado en la reunión son “de momento, promesas de cosas que se van a hacer pero que aún no se han plasmado en ninguna realidad”. No ha habido sobre la mesa, dice, presupuestos ni subproyectos definidos. Pero admite las “buenas intenciones” del Consell. Sobre el mecanismo normativo escogido para agilizar los plazos de los cambios en los Planes Generales de Ordenación Urbanística municipales, los Planes Especiales Urbanísticos de Reconstrucción, los PEUR, dice que solo se les ha trasladado que se usarán. El concejal explica que desde el Ayuntamiento estudiarán ahora qué implicaciones tiene.

Piden coordinación

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet valoran “positivamente” el proyecto, “que ayudará a renaturalizar la zona”. Pero, eso sí, han pedido coordinación entre las administraciones para plantear y sacar adelante la primera parte del macroproyecto para la recuperación del entorno natural. “Además, reforzar las relaciones con los municipios debe ser una de las prioridades de la Generalitat”, concluyen estas fuentes.

También a la espera de conocer más detalles se manifiestan desde el Ayuntamiento de Manises. Fuentes municipales explican que la reunión informativa ha servido para poder conocer el proyecto en general. “Veremos en las siguientes reuniones cómo proponen llevarlo a adelante y qué encaje tiene en nuestra planificación municipal”, explican desde el consistorio. El plan les ha parecido “muy ambicioso” a priori, aunque indican que ”faltan datos” para poder valorarlo en profundidad.

Paiporta y Picanya le ven “buena pinta”

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, sí le ve “buena pinta” al proyecto, y recalca que parte de la universidad. “Me parece bien lo que sea trabajar y hacer cosas para atender el problema del cambio climático”, ha manifestado. Es consciente de que “no es una cosa que vaya a estar mañana” pero celebra que se haya hablado de “mucha participación” de los ayuntamientos. “Somos los que mejor conocemos nuestros términos municipales”, afirma el alcalde, que indica que está “abierto a colaborar con quien haga falta en todo lo que haga falta”. Sobre el uso del PEUR, afirma que en la reunión solo se ha nombrado aunque Paiporta ya conoce la herramienta. “Ha resuelto una serie de problemas, porque la normativa que había no estaba pensada para una catástrofe como esta, y nos ha venido bien”, afirma.

En la misma línea, el alcalde de Picanya, Josep Almenar, cree que va en la línea de lo que ya lleva años haciéndose en su localidad: “renaturalizar los bordes de los barrancos, plantar arboledas o hacer carriles bici que conecten todos los pueblos”. Cree que hay que “hay que hacerlo y tirar adelante en colaboración con la Conselleria y con quien haga falta” aunque lo que se les ha explicado hoy, todavía sin demasiado detalle, cree que obedece más a una “declaración de voluntades”. A Almenar, también, el PEUR le parece “una fórmula apropiada”.