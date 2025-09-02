Compromís denuncia un recorte de 1.135 profesores de refuerzo para este curso

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, denuncia un recorte "masivo por parte de la Conselleria de Educación" en los recursos extraordinarios destinados a la mejora académica de los centros públicos valencianos.

Con el cambio del programa PAM al actual REMA (Recursos Extraordinarios para la Mejora Académica), el gobierno de Mazón "elimina 1.135 plazas docentes de refuerzo para el próximo curso escolar 2025-2026. Es un ataque directo a la calidad de la enseñanza pública”, aseveró el diputado Gerard Fullana. Por otro lado, añade que “hoy se incorpora el profesorado a los centros educativos con 110 maestros menos, lo que supone una caída del 18%, y un recorte de 1.025 profesores y profesoras en los institutos públicos, un 67,7% menos”.

Los datos aportados por Compromís se basan en información parlamentaria exigida a la Conselleria de Educación y Fullana comentó que “sabemos que los recortes en profesorado de la enseñanza pública son más elevados y estamos a la espera de recibir toda la documentación solicitada al respecto al conseller Rovira, que todavía no se ha dignado a contestar”. El portavoz de Educación hizo estas declaraciones en referencia a los recortes de profesorado de FP, de Escuelas de Adultos y de EOI.

Estos nuevos recortes de profesorado en la enseñanza pública se suman al retroceso producido por la ruptura de los Acuerdos de Plantillas de profesorado, que supuso el recorte de casi 2.000 docentes el curso pasado. La no aplicación de este acuerdo, entre otras decisiones polémicas de Conselleria, ha provocado que los sindicatos mayoritarios auguren un curso "lleno de movilizaciones" con la posibilidad de huelga encima de la mesa.

"Acoso" del PP a la educación pública

El portavoz de Educación de Compromís valoró que “este curso arranca con el acoso del gobierno de Mazón a la enseñanza pública, por los recortes en profesorado, pero también por los retrasos en el pago de gastos de funcionamiento a los centros educativos y por el bloqueo de centenares de obras de construcción de escuelas”.

Compromís destacó la eliminación, paralización o retrasos de obras en escuelas por valor de 516 millones de euros. Además, Fullana criticó que en Educación “Mazón vive de la gestión del pasado, si exceptuamos las obras ya presupuestadas por el Botànic, el PP no ha iniciado ni siquiera la redacción de un solo plano que no estuviera previsto anteriormente”.

Compromís también destacó que han vuelto los problemas de pagos a las escuelas, muchas de las cuales han tenido que recortar en material por la insolvencia de la Generalitat. “Este hecho contrasta con el incremento de gastos en dietas, especialmente de Carlos Mazón, el vicepresidente Gan Pampols y el conseller José Antonio Rovira, que en los primeros seis meses de 2025 llevan gastados 22.000 euros en comidas y cenas. Para ellos la política de la Estrella Michelin, para la escuela pública la política de la motosierra. Preguntaremos al conseller de Educación sobre estos recortes completamente injustificados”, concluyó Gerard Fullana.