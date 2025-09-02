El Gobierno condona el 19% de la deuda valenciana y se cierra a abarcar 7.000 millones más por la dana

11.210 millones de euros. Es la parte de la deuda de la Comunitat Valenciana, equivalente a un 19,33% del total, que ha aprobado condonar el Gobierno de España. Es la comunidad autónoma donde más deuda por habitante se condona, un total de 2.284 euros por persona, y es la tercera donde más volumen total de deuda asume el Estado, unos datos que ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como ejemplo para probar que este plan estatal no busca perjudicar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Eso sí, la parte socialista del Gobierno ha rechazado con sus votos en el Consejo de Ministros que esa condonación abarque 7.000 millones de euros más en el caso de la Comunitat Valenciana para hacer frente a las consecuencias de la dana, como proponía la parte de Sumar, y en especial el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

Por detrás de Andalucía y Cataluña, la Comunitat Valenciana es la tercera donde más volumen total de deuda autonómica asume el Estado, un total de 11.210 millones de euros. Es un 19,33 % de la deuda total acumulada de esta autonomía, un 20,5% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Además, la Comunitat Valenciana es la que marca la cuantía máxima en condonación de deuda por habitante (2.284,58 euros). Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia alcanzan prácticamente la misma cantidad condonada por habitante que la Comunitat Valenciana -con una diferencia de, literalmente, céntimos-.

Distribución de la quita de la deuda / Gobierno de España

La Comunitat no tiene quita adicional por infrafinanciación

“Esta medida va a beneficiar a todas las comunidades de régimen común tengan o no deuda con el FLA”, ha explicado la vicepresidenta primera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Las comunidades autónomas van a poder reducir su carga financiera y, por tanto, recuperar autonomía financiera y autonomía política”, ha defendido, y ha asegurado que esas cantidades se podrán utilizar “para gasto social, para sanidad, para educación, para la vivienda”. “Es falso que las comunidades no puedan utilizar estos recursos y que por tanto dé igual que una comunidad quiera o no quiera condonar su deuda”, ha subrayado Montero.

En este sentido, y como respuesta a las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, ha afirmado que “no ha habido ningún agravio con ninguna parte del territorio y eso seguirá siendo así”. Ha destacado el “ajuste adicional” que ha tenido en cuenta la infrafinanciación para poder ajustar las cantidades y su distribución. El cálculo inicial se ha hecho por el modelo de población ajustada. En esta primera fase, la comunidad con más quita de la deuda por habitante era la valenciana, que se ha tomado como referencia para, a partir de esa cifra, aplicar los ajustes a las demás en una fase posterior. En una tercera fase se aplican los ajustes por infrafinanciación para nivelar lo que corresponde a las comunidades más castigadas por el sistema con la que tiene más quita por habitante -la valenciana-. De este modo, a la Comunitat no se le aplica condonación adicional en esta tercera fase, a pesar de ser la peor financiada.

Pero respondía la ministra Montero a las preguntas sobre la Comunitat Valenciana insistiendo en que "la comunidad que va a tener una mayor condonación por habitante ajustado es la Comunitat Valenciana". "No hay ningún motivo para que una comunidad como la valenciana, que no puede salir a los mercados, siga atrapada porque Mazón va al dictado del señor Feijóo, que le importa poco lo que ocurre en los territorios y nada lo que ocurre a la ciudadanía", ha defendido.

Metodología de la quita de la deuda / Gobierno de España

La condonación es optativa, es decir, que las comunidades podrán acogerse o no a esta posibilidad. Por ahora, Mazón no se ha manifestado dispuesto a aceptar la quita. De hecho, estos días Mazón ha insistido en que se trata de un "atropello" a la igualdad entre españoles y un "chantaje" a la Comunitat Valenciana, que además "necesita muy especialmente" una mejor financiación. Cree que no sirve de nada sin una reforma del sistema de financiación.

No a condonar 7.000 millones más por la dana

Pero la Comunitat Valenciana no solo es la peor financiada de España sino que aún paga las consecuencias, también económicas, de la dana del pasado 29 de octubre. Por esa circunstancia, los ministerios de Sumar persentaron alegaciones al anteproyecto, para pedir un fondo extra de 7.000 millones de euros de condonación a la Comunitat Valenciana. Lo ha explicado el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, integrado en el grupo parlamentario Sumar, que ha arremetido contra Diana Morant, ministra de Ciencia pero también líder del socialismo valenciano, por votar no y mirar, dice, más a Moncloa, que a la realidad de los valencianos. Además, pedían condicionar la condonación de deuda a que las comunidades no bajaran los impuestos de patrimonio y sucesiones. La parte socialista, explicó Alberto Ibáñez, dijo no considerar "acreditada por el gobierno valenciano" la cifra de 7.000 millones para paliar gastos de la dana. Ibáñez anunció que estas propuestas las trasladarán ahora vía enmiendas.

Aun así, el diputado de Compromís integrado en Sumar votará “sí” a la quita de la deuda. No así su compañera de coalición, Águeda Micó, desde este verano integrada en el Grupo Mixto, que rechazará la iniciativa. "Los criterios aprobados son injustos", ha considerado, porque la deuda valenciana es fruto de la infrafinanciación estructural. Por eso, su reclamación es que el cálculo de la deuda lo haga la Airef, para garantizar la independencia de ese cálculo y dejarlos “fuera de la discrecionalidad de la ministra Montero”.

Esta división en Compromís se ha hecho patente no solo en el sentido del voto de los dos diputados valencianos en el Congreso, sino incluso en sus convocatorias a la prensa. Con 45 minutos de diferencia -10.30 y 11.15 horas, respectivamente- ambos diputados han convocado a los medios en la sala de prensa del Congreso para valorar esta medida. El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví zanjaba la cuestión: “Quita de la deuda, por supuesto, es lo que acordó la mesa por la financiación es decir, todos los actores políticos, sindicales en definitiva, toda la sociedad valenciana”. Eso sí, “otra cosa son los criterios y un gobierno progresista tiene que condonar mucha más deuda a las comunidades autónomas que están más endeudadas de manera ilegítima”, ha concluido.

De "insuficiente" a "histórico"

Se suma al debate la Confederación Empresarial Valenciana. "Decimos sí a la quita de la deuda, porque es de justicia, pero no en los términos en los que se plantea”, ha destacado el presidente de la CEV, Salvador Navarro. Con más de 60.000 millones de euros de deuda acumulada y siendo la Comunitat Valenciana la más endeudada en términos de PIB y per cápita, considera Navarro, “los criterios aplicados por el Gobierno en el cálculo llevan a que nuestra región sea la menos beneficiada en el reparto de la quita y, obviamente, no corrige la desventaja que arrastramos históricamente".

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, habla de día "histórico". "Espero que la Generalitat Valenciana también sea partícipe, también se alegre y desde luego no me gustaría escuchar, como he tenido que escuchar en algunas ocasiones, que por parte del presidente de la Generalitat Valenciana y del gobierno valenciano se critique una medida que, en absoluto, va a interferir en el proceso de reforma del sistema de financiación", ha manifestado