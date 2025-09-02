El hombre con esquizofrenia y fijación con su madre no volverá a casa y el IVASS le gestiona plaza en una residencia

Héctor, el hombre con esquizofrenia con trastorno de personalidad y conductas violentas cuyo regreso a casa temía su madre, Lydia, no volverá finalmente al domicilio de sus padres de forma permanente. El sábado pasado, Lydia reclamaba en Levante-EMV una plaza para su hijo, cuya curatela ostenta el IVASS, que tiene una orden de ingreso en un centro residencial y que tiene fijación agresiva con ella. “Devolvernos a nuestro hijo con esquizofrenia a casa es el preludio de una muerte anunciada”, lamentaba. Y ese vaticinio no se cumplirá: desde la Conselleria de Servicios Sociales aseguran que Héctor seguirá ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital General, donde está desde mayo, hasta que se le encuentre una plaza que ya se está gestionando en un centro.

El protocolo ordinario del IVASS ya estaba funcionando de la forma habitual previamente a la denuncia de Lydia a este diario, aseguran fuentes de la Conselleria. Relatan que el pasado viernes, precisamente, se celebró una comisión de seguimiento de los casos de personas tuteladas o bajo la curatela del Instituto Valenciano de Servicios Sociales en la que se trató el caso de Héctor. En esta misma reunión, que se suele celebrar de forma periódica y ordinaria, se determinó que su caso “cumplía el requisito de urgencia” por lo que, fruto de esa comisión, se solicitó a Sanidad que lo mantuviera ingresado en el Hospital General de València mientras se gestiona su plaza en una residencia.

Seguirá ingresado hasta que se gestione su plaza

Estas mismas fuentes aseguran que el hombre, de 37 años, no volverá a la casa de sus padres. Es decir, que esta prolongación de su hospitalización no “caduca”, sino que está vigente hasta que Héctor quede finalmente ingresado en un centro residencial para personas con enfermedad mental o unas instalaciones similares. En ellas podrá cumplirse el mandato del Juzgado de Instrucción número 6 de Torrent, que decretó su ingreso forzoso en un centro residencial.

No está siendo tarea fácil, pues las plazas de este tipo escasean, como explicaron desde la propia Conselleria, que lo achaca a ocho años del Consell del Botànic. Pero recalcan que los protocolos funcionan, que la curatela de Héctor se hizo efectiva en el sistema interno del IVASS en julio -a pesar de que la documentación está firmada en mayo-, y que desde el primer momento su caso ha sido valorado en el marco del seguimiento habitual, que examina el grado de urgencia y de prioridad.

Lydia y su marido tienen miedo de la vuelta a casa de su hijo con esquizofrenia, que tiene decretado el ingreso en un centro de salud mental pero volverá a vivir con ellos por falta de plazas / Fernando Bustamante

Fijación con su madre

La propia Lydia admitía a este diario un recrudecimiento de la situación, que le llevaba a temer por su vida. Aunque en su declaración ante el juzgado cuando se decidía sobre la posibilidad de ingresar a su hijo afirmó no tenerle miedo, aunque sí “respeto”, meses después se había convertido en pánico ante una manifestación violenta y obsesiva contra su persona del trastorno de su hijo. La esquizofrenia no necesariamente está asociada con conductas peligrosas, pero sí en el caso de Héctor que, además, tiene una fijación particular con su madre.

Desde mayo, Héctor, que tiene 37 años, está ingresado en el Hospital General, pero, desde Psiquiatría, la semana pasada preavisaron a la familia de que le darían el alta esta semana porque el General es un hospital de agudos y no de crónicos. El protocolo habitual cuando se da el alta hospitalaria a un enfermo es que vuelva al lugar desde el que fue hospitalizado, en este caso, la casa de sus padres.

Pero un juez había dictaminado en mayo su ingreso forzoso en un centro residencial para personas con problemas de salud mental, y el IVASS había aceptado en mayo curatela (la medida de apoyo para adultos con discapacidad o incapacidad que requieren asistencia). El miedo de Lydia, que no había recibido este viernes noticia alguna sobre el futuro inmediato de su hijo, era que volviera a casa con ella. “Tengo miedo de que nos lesione a los dos o que intente deshacerse de mí durante un brote”, reconocía. Pero el protocolo del IVASS había estado funcionando desde un principio, explican desde la Conselleria, y Héctor será derivado a un centro donde reciba la atención que necesita.