La exmujer de Ábalos sale de las sombras

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, protagonizará la primera entrega del nuevo programa de Mediaset, "El precio de... La corrupción", que se estrenará en Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre. Un testimonio que, según ella misma, es el que más teme el exministro. El anuncio de su entrevista también ha despertado la inquietud en los entornos socialistas ante lo que pueda desvelar. "Yo creo que si finalmente José (Ábalos) cae, no va a caer solo. Estoy convencida de que morirá matando", asegura Perles.

Además, tal como se ha podido ver en el adelanto, la exmujer de Ábalos relatará episodios de amenazas ("a él le tienes que hacer caso sí o sí, y si no le haces caso ya se busca la manera de complicarte la vida", "yo oigo lo de 'un accidente lo tiene cualquiera', no cogí ese coche jamás, muy poco") y un robo en su domicilio el día previo a grabar el programa (el pasado 28 de julio), y revelará haber encontrado "muchas páginas XX y carpetas de chicas" en el ordenador, así como "un sobre con dinero" y unas pastillitas azules".

Durante la entrevista, Perles también describirá los encuentros con Koldo en los que siempre era el asesor el que "paga todo" y contará cómo presenció una llamada en la que "el presidente le dijo a José Luis (Ábalos) si iba por libre". "Le llamaba prácticamente todos los días", señala. A la pregunta sobre dónde está el dinero de su exmarido, lanza un dardo: "Que miren en su pasaporte, porque después de ser ministro creo que no ha dejado de viajar".