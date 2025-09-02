Un fallo técnico bloquea la web de Sanidad e impide apuntarse al MIR del próximo año

El proceso de inscripción para MIR 2026 estaba abierto del 1 al 12 de septiembre de 2025, ambos inclusive. Sin embargo, un fallo técnico impide a los aspirantes apuntarse para el examen, por lo que el Ministerio de sanidad se ha visto obligado a prolongar el plazo de inscripción al MIR 2026 tras una incidencia técnica en la web de inscripción a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), para garantizar que nadie se vea perjudicado, mientras desde el ministerio trabajar para solucionar el problema y restablecer el acceso en el menor tiempo posible, según afirman fuentes consultadas.

Sanidad puso en marcha el proceso para la convocatoria del MIR 2026 con 12.366 plazas para titulados en Medicina (MIR, con 9.276 plazas), Enfermería (EIR, 2.279 plazas), Farmacia (FIR, 362 plazas), Psicología (PIR, 280 plazas), Biología (BIR, 83 plazas), Química (QIR, 29 plazas) y Física (RFIR, 57 plazas). En conjunto, supone un incremento del 3,5 % respecto al año anterior, con 423 plazas más.

En la Comunitat Valenciana la oferta es de un total de 1.189 en las diferentes especialidades. El crecimiento de plazas viene impulsado por las plazas a médico interno residente (MIR). Los futuros médicos podrán optar a un total de 933 plazas, 69 más que el año anterior cuando la cifra se situó en 864. Este auge se explica, principalmente, por la creación de la nueva especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias, que se estrena con nueve plazas; y por el aumento en Medicina Familiar y Comunitaria; hay 16 plazas más hasta situarse en 249. Representan un cuarto del total de plazas para los médicos residentes. Otra que sube notablemente es Medicina del Trabajo hasta 15 puestos; el año pasado eran 10, cinco menos. En el caso de la oferta de Urgencias, el Ministerio indica que la adjudicación de las plazas quedará supeditada a la publicación del Programa Formativo de la Especialidad y a los requisitos de acreditación que deben cumplir las unidades docentes, en las que se formen los futuros profesionales sanitarios. Cabe recordar que la valenciana es una de las autonomías preferidas entre los MIR; este año, el número 1 eligió Cirugía Cardiovascular en el General de València; y fue una de las primeras en agotar todas sus plazas.

Las pruebas, el 24 de enero y tipo test

Ahora, el problema reside en un fallo técnico que impide la inscripción al examen. Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. El examen es una prueba tipo test de 200 preguntas más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y solo una correcta. Tendrá una duración total de cuatro horas y media, y se corregirá asignando tres puntos por cada acierto, restando uno por cada fallo y sin penalización por las no contestadas.