Aunque aún faltan varias semanas, el próximo 23 de octubre se celebrará el Día Mundial de una de las especies más misteriosas y curiosas que habitan en la Tierra: el leopardo de las nieves. Este felino, de una enorme belleza, habita únicamente en las áreas montañosas de Asia Central, así como en las cordilleras del Himalaya y del Karakórum.

Se estima que apenas quedan unos 5.000 ejemplares en libertad, por lo que se le considera una especie en peligro de extinción, de la cual sabemos muy poco. El misterio que lo rodea es proporcional a la dificultad de observarlo, pues es extremadamente esquivo. Apenas contamos con algunos datos sobre su vida: habita en regiones que superan incluso los 6.000 metros de altitud, sobrevive alimentándose de otros animales salvajes y es perseguido tanto por cazadores furtivos como por ganaderos.

Sorprendentemente, es el único felino de su género que no ruge. Es extremadamente solitario y solo se relaciona con otros de su especie durante la época de apareamiento. Además, huye de la presencia humana. De ahí que también se le conozca como “el gato fantasma”. Por ello ha sido, hasta el momento de redactar este artículo, casi imposible descubrir más sobre esta fascinante especie que reina en las cumbres más altas del planeta.

Es urgente poner un gran foco de atención en la preservación de estos animales y del entorno que habitan. Pues, aunque resulten terriblemente difíciles de observar, quizá, con suerte, alguna vez podamos escucharlos entre las montañas. Y, con toda probabilidad, el Himalaya no sería lo mismo sin ellos.