"El gato fantasma"
Gonzalo Aupí
Aunque aún faltan varias semanas, el próximo 23 de octubre se celebrará el Día Mundial de una de las especies más misteriosas y curiosas que habitan en la Tierra: el leopardo de las nieves. Este felino, de una enorme belleza, habita únicamente en las áreas montañosas de Asia Central, así como en las cordilleras del Himalaya y del Karakórum.
Se estima que apenas quedan unos 5.000 ejemplares en libertad, por lo que se le considera una especie en peligro de extinción, de la cual sabemos muy poco. El misterio que lo rodea es proporcional a la dificultad de observarlo, pues es extremadamente esquivo. Apenas contamos con algunos datos sobre su vida: habita en regiones que superan incluso los 6.000 metros de altitud, sobrevive alimentándose de otros animales salvajes y es perseguido tanto por cazadores furtivos como por ganaderos.
Sorprendentemente, es el único felino de su género que no ruge. Es extremadamente solitario y solo se relaciona con otros de su especie durante la época de apareamiento. Además, huye de la presencia humana. De ahí que también se le conozca como “el gato fantasma”. Por ello ha sido, hasta el momento de redactar este artículo, casi imposible descubrir más sobre esta fascinante especie que reina en las cumbres más altas del planeta.
Es urgente poner un gran foco de atención en la preservación de estos animales y del entorno que habitan. Pues, aunque resulten terriblemente difíciles de observar, quizá, con suerte, alguna vez podamos escucharlos entre las montañas. Y, con toda probabilidad, el Himalaya no sería lo mismo sin ellos.
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados
- Maribel Vilaplana reaparece en el partido del Levante y enciende las redes
- Alerta por calor en Valencia en el preludio de una noche casi infernal
- Devolvernos a mi hijo con esquizofrenia a casa es el preludio de una muerte anunciada
- Recuperadas cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà de Xivert
- La vacunación contra el virus sincitial en mayores empezará en octubre en la C. Valenciana
- Cortan un carril de la A-7 en Bétera por un accidente en plena operación retorno