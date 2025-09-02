La Generalitat, como el VAR de Vallecas

La Generalitat no ofreció esta mañana por su canal de Youtube la transmisión en directo de la declaración institucional del president, Carlos Mazón. "Dificultades técnicas" con la imagen impidieron la emisión on line, habitual en este tipo de comparecencias en el Palau del jefe del Consell.

"Como el VAR en Vallecas", bromeaba alguno de los asistentes en la sede presidencial. Se refería al partido del Barcelona en el estadio del Rayo Vallecano, que se jugó el pasado fin de semana sin el apoyo del sistema de videoarbitraje, lo que ha generado una sonada polémica porque al juez se le ocurrió pitar un penalti (discutible) a Lamine Yamal. Para tranquilidad del Palau, no hubo ninguna acción revisable en la intervención pública de Mazón.