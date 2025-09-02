La izquierda ve "tardías" e "improvisadas" las nuevas ayudas del Consell

Nuevas ayudas de la Generalitat para afectados por la dana, misma dinámica política en las Corts. El anuncio de Carlos Mazón sobre la próxima movilización de otros 350 millones para duplicar algunas subvenciones que se abonarán de forma exprés y automática no ha hecho moverse ni un milímetro los posicionamientos de los dos grandes bloques ideológicos, que siguen enfrentados.

Así, PP y Vox han aplaudido las nuevas partidas del Consell entre críticas al Gobierno central por su ritmo de pagos, mientras PSPV y Compromís han criticado que llegan "tarde" y cuando otras necesidades, como la reparación de ascensores, siguen pendientes más de 10 meses después de la emergencia.

PSPV: "Diez meses tarde"

Los socialistas valencianos, a través de su síndic en las Corts, José Muñoz, han considerado que estos recursos se movilizan "diez meses tarde" y han tratado de desinflar el método de pagos diseñado y en el que ha hecho mucho énfasis Mazón. Para Muñoz, el president "quiere vender una fórmula novedosa en lo que respecta a la burocracia cuando la realidad es que ni hay novedad ni hay revolución, puesto que las personas que recibirán las ayudas lo harán porque en su momento ya acreditaron todos los requisitos para recibirlas".

Además, el socialista ha tildado de "improvisación" el anuncio de Mazón, quien "intenta aliviar su mala conciencia por ni estar ni haber estado donde le toca" durante la crisis de la dana. Además, ha subrayado que "estamos ante los últimos momentos de Mazón, quien se ha convertido en un president bunkerizado, incapaz de responder a preguntas de los periodistas y de espaldas a la sociedad civil", ha remarcado antes de insistir en que "dimita y convoque elecciones".

Compromís aprieta con los ascensores

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha coincidido con Muñoz en la crítica a los tiempos, señalando que estas ayudas "se hubieran podido dar mucho antes", y en la petición de dimisión a Mazón. "La única declaración institucional que quiere un familiar de víctimas es su dimisión", ha insistido Baldoví, quien ha señalado que también hay otras muchas actuaciones competencia de la Generalitat que siguen pendientes 10 meses después.

"Hay casi 1.000 ascensores por arreglar, gente que no sabe a qué colegio o instituto van a ir sus hijos, material de bomberos que se perdió en la dana sin reponer, el transporte público de la Generalitat sigue fallando muchísmo...", ha enumerado el portavoz valencianista.

Para Baldoví, la tardanza de Mazón está relacionada con su política fiscal. "Anuncia ayudas cuando ha perdonado 14 millones a Iberdrola y 1.200 millones a las mayores fortunas valencianas. Si no hubiera hecho eso, hubiera tenido ese dinero para darlo cuando lo necesitaban, en el momento. Ayudas sí, pero se hubieran podido dar mucho antes", ha rematado.

PP: Mazón es el que "más paga"

Evidentemente, desde el PPCV, partido del president Mazón, todo han sido alabanzas. La síndica adjunta de los populares en las Corts, Laura Chulià, ha destacado que Mazón "da soluciones reales, con hechos y certezas" a los afectados por la dana y "sin burocracia", algo que considera digno de "celebrar". "Debe ser un motivo de orgullo para cualquier diputado autonómico, sea del color que sea, que tu gobierno autonómico doble en algunos casos las ayudas a los valencianos que han sufrido una catástrofe natural como la que vivimos el pasado mes de octubre".

La popular ha destacado el "esfuerzo a pulmón" del Consell, que trabaja "en solitario" y de forma "unilateral" ante la falta de apoyo del Gobierno, y ha destacado que la administración que "más paga" es la valenciana.

Vox contra Sánchez

Por último, Vox ha mostrado su satisfacción por las nuevas ayudas anunciadas este martes. El síndic voxista, José María Llanos, ha señalado que su formación "celebra todo lo que sean ayudas para la reconstrucción", y ha tratado de rascar algo de rédito al incidir en que Vox ha contribuido a que vayan a llegar de forma ágil "gracias" a su apoyo para impulsar normas de simplificación administrativa.

Llanos ha destacado que las nuevas partidas de la Generalitat son "imprescindibles", sobre todo "teniendo en cuenta que las ayudas del Gobierno de España no han llegado y las que han llegado son créditos reembolsables".