La jueza de la dana afea a las defensas de los dos acusados "la campaña difamatoria y que destila un machismo atroz"

La jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra lamentaen un auto, en el que deniega diligencias solicitadas por las defensas de los dos principales acusados, el conjunto de "quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denuncias y querellas" que "repiten y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz". La magistrada lamenta que algunas de estas informaciones, que achacan a su marido, también juez, la intromisión en la causa de la dana "me han denigrado como juez y como mujer. Dichos artículos albergan, en el apartado destinado a comentarios, un discurso de odio que incluye insultos y amenazas hacia esta Juez de Instrucción y hacia mi marido".