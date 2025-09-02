La jueza de la dana cita a declarar como testigo a Miguel Polo, presidente de la CHJ, el 19 de septiembre
La magistrada también cita a dos bomberos del Consorcio Provincial
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha cita a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, como testigo el próximo 19 de septiembre a las 9,30 horas. Según una diligencia de ordenación que acaba de facilitar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
También están citados a declarar, igualmente como testigos el oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Herrería, el día 10 de septiembre, y un técnico forestal del propio Consorcio, Antoio Mira Puerto, el día 3 de octubre.
