Mazón hará esta mañana una declaración institucional
La comparecencia se realizará a las 11.00 horas desde el Palau de la Generalitat
M. V.
El jefe del Consell, Carlos Mazón, hará esta mañana una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat. Así lo advirtieron ayer, a última hora del día, fuentes del gobierno autonómico. El acto viene recogido en la agenda de hoy del 'president'.
Al parecer, el máximo responsable autonómico hablará de las "ayudas a los afectados" por la dana e incidirá aún más en el "estrangulamiento" económico al que, según él, somete Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana y a su falta de apoyo en la reconstrucción, según fuentes del entorno del jefe del Consell. Mazón ha iniciado este curso político con una ofensiva total al Gobierno de España.
La declaración institucional de Carlos Mazón se realizará a las 11.00 horas de hoy martes, 2 de septiembre.
