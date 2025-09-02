Mazón mantiene la ofensiva total contra el Gobierno en el inicio del curso

Tras unas semanas de descanso sin apenas agenda pública, el president Carlos Mazón ha retomado este lunes la actividad en el punto exacto donde la dejó: en el choque frontal contra el Gobierno de España. El dirigente popular, que ha asistido a las obras de un colegio en Alicante en el inicio oficioso del curso político, ha centrado sus ataques en dos temas de peso: la financiación autonómica, de moda de nuevo por la quita de la deuda que aprobará este martes en Consejo de Ministros, y la gestión de la dana, especialmente ahora que se acerca la temporada de lluvias.

En cuestión de pocos minutos Mazón ha cargado contra las condonaciones de deuda, que ha tildado de "chantaje" para la C. Valenciana; contra el "estrangulamiento" financiero al que insiste que está sometiendo intencionadamente Moncloa a la Generalitat y contra las labores de reconstrucción de la riada que competen al Ejecutivo central, que según el jefe del Consell están "estancadas" a las puertas de la temporada de lluvias torrenciales.

Génova sospecha que la oferta de Moncloa sobre las condonaciones autonómicas busca romper el bloque territorial de los conservadores, pero por ahora el barón valenciano no da muestras de estar tentado a aceptar una quita que, según la fórmula escogida por el Ministerio de Hacienda, se traduciría en el perdón de unos 11.200 millones de la deuda de la Generalitat, que en total supera los 60.000 millones. Es apenas un 20 % frente a otros territorios, como Andalucía, que verían condonado cerca del 50 %.

Mazón ha insistido en que se trata de un "atropello" a la igualdad entre españoles y un "chantaje" a la Comunitat Valenciana, que además "necesita muy especialmente" una mejor financiación. Por eso, el president ha criticado que pese a ser la peor tratada por el modelo de financiación autonómica, el Gobierno no sólo no haya abierto el melón de la reforma del sistema sino que tampoco haya activado un fondo de nivelación transitorio para mitigar ese déficit de recursos hasta alumbrar un nuevo mecanismo de reparto.

El dirigente alicantino tampoco ha olvidado de su lista de agravios la no aprobación de extra FLA, un instrumento de liquidez que el Gobierno abre para los territorios más endeudados y que no pueden financiarse en los mercados, pero que en este ejercicio no se ha puesto en marcha por primera vez desde 2012. "Ni siquiera se ha atendido la liquidez extraordinaria que merecemos", ha lamentado antes de recordar que esa negativa ha llevado a su Consell a cerrar un crédito por valor de casi 1.800 millones con entidades privadas y que, por tanto, conllevan una carga superior de intereses.

"Sin un euro a fondo perdido" para la dana

En ese "ninguneo" que denuncia Mazón del Gobierno a la Comunitat Valenciana, el president ha añadido la falta de apoyo tras la dana tanto con las ayudas a afectados como en la reconstrucción de infraestructuras dañadas, así como la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez a dar recursos a fondo perdido al gobierno valenciano.

"Vamos a pagar la recuperación de los colegios, de los centros de salud, el metro, el tranvía, los puentes, las carreteras, los centros sociales...sin haber recibido ni un euro a fondo perdido del Gobierno", ha indicado el jefe del Consell, que también ha avanzado una "comparecencia institucional" este martes para profundizar en el "retraso" en la ejecución de las ayudas por parte de Moncloa.

En cuanto a la reparación de equipamientos necesarios ante eventuales nuevas riadas, Mazón ha criticado al Gobierno por no haber "movido ni un papel" en cuanto a obras en barrancos y por acumular "retrasos" en otros ámbitos, como la limpieza del alcantarillado para la que el Consell se ha vuelto a ofrecer a colaborar con el Ejecutivo central. "No es para crear una contienda ni una competición, es para garantizar la seguridad", ha asegurado el popular.

"Conflicto político"

El verano no ha alejado a Mazón del argumentario de la dirección nacional del PP sobre las condonaciones de deuda y tampoco sobre la gestión del Gobierno de las emergencias. Así, ha vinculado esa desatención que denuncia del Gobierno central por la dana con que la Generalitat esté gobernada por el PP, y lo ha equiparado a la situación vivida este verano por los grandes incendios en el noroeste.

"Lamento que el Gobierno siga instalado en el conflicto en lugar de en las soluciones. Es una constante. Lo hemos visto con los incendios...yo lo sé y lo conozco, lo he vivido y lo sigo viviendo. La incompetencia es evidente. Ni en La Palma, ni en los incendios, ni en Valencia... las ayudas no llegan. Pero qué casualidad que los conflictos políticos sólo se dan contra los presidentes que somos del PP", ha señalado.

Camps, 'invitado' al inicio de curso del PPCV

Mazón ha sido preguntado también por los movimientos de Francisco Camps para liderar el PPCV y que han continuado este verano, pese a que no hay fecha para el congreso autonómico al que aspira. El jefe del Consell ha vuelto a mostrar su "respeto" hacia Camps, con quien "tanta gente ha sido tan injusta": "No hay nada que haga o que diga que no merezca mi respeto", ha insistido.

Mazón ha recalcado que el PP valenciano "arranca el curso político el día 12 de septiembre en Benidorm", un acto al que ha invitado "a todos, sin exclusión, los que se sientan del PPCV". El matiz sobre cuándo se abre el ejercicio político de la formación no parece casual, pues orilla el encuentro que Camps ha organizado este viernes, también en Alicante, para presentar su equipo de campaña con el que peleará por volver a la presidencia del partido, ahora en poder de Mazón.