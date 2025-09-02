Mompó seguirá colaborando con la AVL a pesar de Vox: "Tengo principios y el valenciano es uno de los que no quiero tocar”

En una de las paredes se lee: “Mou-te, juga i fes esport si vols créixer sa i fort”. En otra: “Menja una taronja al dia i tindràs molta energia”. Más allá de la utilidad de los consejos rimados sobre salud, la visita del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, a los vinilos que cubren las paredes de las Urgencias pediátricas del Hospital General son toda una declaración de intenciones. “Queremos que el valenciano tenga una buena salud”, ha manifestado Mompó, en un juego de palabras. En un momento en que la presión de Vox intentan poner en jaque el reducto lingüístico en que se ha convertido la Diputación -que recientemente ha acordado financiar con 200.000 euros actividades de la Acadèmia Valenciana de la Llengua-, el presidente asegura que no dejará que nadie amenace esa “salud” del valenciano. Ni siquiera en escenarios en los que el equipo de gobierno pueda necesitar el apoyo de la formación de ultraderecha. “Tengo principios y el valenciano es uno de los que no quiero tocar”, ha asegurado.

“Vox es libre de pensar o hacer lo que considere”, ha manifestado Mompó a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones de responsables voxistas que amenazaban con retirar el apoyo a PP y Ens Uneix por sus políticas “separatistas” y “de izquierdas”. Se pregunta Mompó que si las instituciones valencianas apoyan lo que es propio, “¿qué hay más nuestro que el valenciano?”. Cree que el hecho de que se haya creado “debate en el entorno de la lengua” es bueno y que la política provincial de promoción del valenciano va en la línea de “hacer una institución útil” pero también “reivindicativa”.

“Problemas hay todos los días, pero buscamos lo que nos une”

Sobre los problemas generados en la relación con Vox, opta por quitarles importancia. “Problemas hay todos los días, ya no solo en la política, también en casa, también tengo problemas con mis hijos y con mi mujer, pero podemos elegir buscar el enfrentamiento o buscar lo que nos une”, destaca. Y aunque desde el PP de la Diputación reivindican sus propias acciones de promoción de la lengua -desde las áreas que dirigen en la corporación-, creen que el pacto con Ens Uneix “funciona bien”. “Hay cosas que no haría como ellos y habrá cosas que no harían como yo, pero tenemos libertad cada uno en nuestra área”, afirma.

El presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en su visita a los vinilos en valenciano en Pediatría del Hospital General / Marta Rojo

Y esa libertad, cree el presidente de la Diputación, funciona. “Estamos haciendo cosas tan desgraciadamente sorprendentes como que haya unos presupuestos que salen adelante prácticamente con la unanimidad de todos los grupos”, ha reivindicado Mompó. “Me gusta que cada uno considere que es el responsable de que se vaya aprobando los presupuestos”, ha ironizado.

Cuestión de principios

Así que no planea ningún cambio de enfoque aunque necesita el apoyo de Vox. “Yo no tengo líneas rojas con ningún partido, creo que lo importante es llegar a acuerdos, pero también tengo principios y el valenciano es uno de esos principios que no quiero tocar”, ha destacado. De hacerlo, ha añadido, renunciaría a quien es. “Dejaría de poder mirar a los ojos a las personas que me han parido o que me conocen desde pequeño”, ha añadido.

Y a pesar de que el Consell había dejado las cuentas de la AVL en unos exiguos 50.000 euros, afirma Mompó que las políticas lingüísticas de ambas instituciones “no son contratistas”. “Al final el contexto es el que es y la situación es la que es, y su escenario político no lo tenemos nosotros”, ha admitido, en referencia a la necesidad del Consell de contar con el apoyo externo de Vox, por ejemplo, para aprobar sus cuentas. El presidente ha insistido en que no hay tantas discrepancias como aparenta: “los presupuestos son realmente bastante fijos, varía un 10 o 15% según quién gobierna, pero no mucho más”. En este sentido, cree que es mejor “fijarse en el 85 o 95% de las cosas” que todos tienen en común.