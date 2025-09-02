Las mujeres sufren más estrés en el trabajo que los hombres

El 63,6% de las valencianas trabajadoras asegura sentir estrés de forma frecuente o recurrente, frente al 48,9% de los hombres. Además, un 19,8% de ellas afirma experimentarlo "frecuentemente", una cifra notablemente superior al 13% de los varones. En el extremo opuesto, los hombres se muestran más propensos a declarar que no sienten nunca estrés (16,6 %) o que solo lo padecen rara vez (29,9 %). Así se desprende de un estudio sobre el bienestar de los trabajadores en España que ha llevado a cabo Randstad, empresa especializada en recursos humanos.

Sin tener en cuenta el sesgo de género, el informe revela que el 22 % de trabajadores de la Comunitat Valenciana afirma sentirse estresado por motivos profesionales de forma frecuente o continua, una cifra que se coloca prácticamente en la media nacional, situada en el 21,2 %. Esto significa que uno de cada cinco empleados valencianos convive habitualmente con el estrés laboral. Además, el 37%, declara experimentar estrés laboral de manera ocasional. Por el contrario, solo un 12% asegura no haber sentido nunca estrés relacionado con su trabajo.

A nivel estatal, el 79% de los encuestados cree que la falta de desconexión laboral impacta de forma directa en su salud y bienestar. Además, revela que el estrés relacionado con el trabajo es frecuente o constante para más de dos de cada diez participantes.

Según los resultados, a nivel nacional el 21,2% de los empleados en España afirma sentirse frecuentemente o siempre estresado por motivos profesionales. Sin embargo, este porcentaje varía de forma significativa según el territorio.

Porcentaje de trabajadores estresados, por comunidades autónomas. / Levante-EMV

En lo más alto del ranking están Asturias (25,2%), Galicia (24,7%) y Canarias (24,3%), con uno de cada cuatro empleados bajo estrés frecuente. En el extremo opuesto destacan con los niveles más bajos Navarra (13%) y Baleares (11,1%), seguido de Castilla-La Mancha (17,2%) y Murcia (16,3%).

En sanidad, emocionalmente agotados

En sanidad, uno de cada tres trabajadores (35,6%) asegura estar actualmente emocionalmente agotado, y un 43,3% lo ha estado en el pasado. En construcción, el 31,5% está actualmente agotado, el mismo porcentaje que ha vivido esa situación antes. En educación, el 29,8 % sufre 'burnout' ahora (también denominado síndrome del trabajador quemado), y un 35,1 % lo ha sufrido previamente. En el caso de los trabajadores del sector tecnológico, un 25,2 % está agotado emocionalmente hoy, y un 45% lo ha experimentado.

Por el contrario, los sectores con menor afectación emocional son la administración pública, donde un 41,3 % no ha sentido nunca agotamiento, y solo un 10,3% lo sufre en la actualidad; en el sector de cultura y arte un 38,7% asegura no sentirse nunca agotado mentalmente, y el sector de la energía y medioambiente, un 37,1%.