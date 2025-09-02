Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle

El pleno del Consell aprobará el próximo viernes otro paquete de ayudas para afectados por la dana del pasado 29 de octubre. El president Carlos Mazón ha anunciado este martes, desde el Palau de la Generalitat, las nuevas líneas de subvenciones, que ampliarán algunas de las que ya estaban en marcha a cargo del gobierno valenciano y que incorporan como gran novedad la ausencia de burocracia: serán ingresadas directamente por la Generalitat sin necesidad de solicitarlas. Estas son las cuatro líneas de ayudas que aumentará el Consell, y que podrán solicitarse en esta web oficial:

Ayudas de primera necesidad

Una de las primeras líneas que puso en marcha la Generalitat a los pocos días de la riada. Supone la concesión directa de ayudas a las personas físicas que hayan sufrido la pérdida de bienes y enseres de primera necesidad como consecuencia de los daños ocasionados por la dana en su vivienda.

Hasta ahora tenía una dotación de 6.000 euros por hogar, que ahora se amplía en otros 3.000 euros, un 50 % más. Según las cifras oficiales de la Generalitat, se registraron 40.115 solicitudes de esta subvención, de las que se han pagado 26.739, un 66,6 %.

Para afrontar esos desembolsos, la Generalitat ha presupuestado 120 millones de euros. Los ingresos se realizarán de forma automática a los beneficiarios que recibieron el pago en la primera remesa. El Consell prevé arrancar ya en septiembre con los desembolsos y se fija mitad de octubre como fecha límite para completarlos.

Ayudas por vehículos

Aprobada en enero, es la que más demanda ha generado al superar los 87.000 solicitantes. Se han concedido 82.040 según el portal estadístico de la Generalitat, con una ejecución del 100 %.

Los importes varían en función del tipo de vehículo siniestrado: 250 euros por ciclomotor, 750 euros por motocicleta y 2.000 euros por coche o vehículo declarado siniestro total. La cuantía asciende a 2.500 euros si se trata de un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida.

Unos importes que se duplican ahora con esta nueva ayuda, ya que cada beneficiario volverá a percibir de nuevo la misma cantidad. Las subvenciones son acumulables. Es decir, que cada persona recibirá tantas ayudas como vehículos perdiera a causa de la dana.

La primera ronda supuso un desembolso de 153,5 millones. Posteriormente se abrió una nueva convocatoria, incluyendo en ella a camiones y otros vehículos pesados que quedaron fuera en un principio. Para esta tercera remesa, el Consell ha presupuestado 170 millones.

Ayudas a autónomos sin empleados

Como sucede con los coches, la Generalitat realizará una nueva ronda de pagos idéntica a la que hizo en la primera convocatoria de estas subvenciones a trabajadores por cuenta propia sin personal a su cargo damnificados por la dana.

En concreto, destinó 3.000 euros para cada uno de los más de 13.300 autónomos afectados por la dana, a quienes en diciembre ya había abonado el 90 % del total, según el Consell. Para esos primeros pagos se reservaron 90 millones de euros, a los que ahora se añaden otros 55 millones.

Ayudas a trabajadores en ERTE

En este último apartado vuelve a repetirse la dinámica y se lanza otra ronda de ayudas idéntica a la aprobada a inicios de año. Como en aquella ocasión, se abonarán 360 euros a cada trabajador por cuenta ajena afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (erte) por fuerza mayor decretado por su empresa a consecuencia de la dana.

La Generalitat destinará 4,4 millones de euros para repetir las ayudas a los más de 12.000 trabajadores que estuvieron en erte.

Según el gobierno valenciano, el nuevo paquete de ayudas en su conjunto beneficiará a 40.000 hogares; a más de 12.000 trabajadores que se vieron forzados a acudir a un erte; a más de 18.000 autónomos que vieron su actividad truncada y a los más de 87.000 solicitantes de ayudas por la pérdida o daños en sus vehículos.