Educación reforzará la comprensión lectora en 209 centros para mejorar los resultados en PISA

La Conselleria de Educación implementará el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora en 209 centros educativos de la Comunitat Valenciana (164 de Educación Primaria y 45 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 9,4 millones de euros.

Este programa de Refuerzo de la Competencia Lectora surge de la necesidad de tomar medidas tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022, que reflejan que el rendimiento en lectura estimado de España se sitúa en 474, por debajo del Promedio OCDE (476) y del Total UE (475). Otro dato significativo que muestra el informe es la brecha de género existente en el rendimiento lector: las chicas leen considerablemente más (487) que los chicos (462).

A este programa impulsado por el Ministerio de Educación se le suma otro dedicado al refuerzo de la competencia Matemática, que se implementará también este año en 277 centros educativos con una inversión para contratar a 350 profesores. El objetivo es el mismo, mejorar el batacazo en el informe PISA.

Las consecuencias de la pandemia en las aulas han sido un descalabro a nivel general, pero sobre todo en la competencia numérica, según reflejó el informe más prestigioso del mundo. La realidad es que el resto de autonomías fueron las que sufrieron una caída más fuerte mientras que el alumnado valenciano pudo salvarse en parte del batacazo. Aún así, la administración autonómica ya anunció que tomaría medidas para reforzar y subir el nivel de las áreas más tocadas: Comprnsión Lectora y Matemáticas. Si se compara el último informe 2022, con el de 2012 se puede comprobar un descenso bastante preocupante.

Objetivos del programa

Concretamente, los objetivos específicos de este programa son: atender al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia lectora, formar a los docentes en las metodologías del proceso de lectoescritura y en estrategias para el desarrollo competencial de la lectura en distintos soportes y asesorar y acompañar a los centros en el desarrollo de planes específicos de mejora de la competencia lectora. En el caso de Matemáticas los objetivos son similares.

Con este fin, los 209 centros participantes en la Comunitat Valenciana recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de asesores específicos del programa. Además, para implementar las diferentes actuaciones de refuerzo de la competencia lectora se han asignado un total de 132 puestos docentes adicionales para Educación Primaria y 699 horas adicionales en Secundaria (que equivalen a 39 puestos docentes).

Por provincias, participarán en el programa un total de 124 centros educativos de la provincia de Alicante, 19 centros educativos de la provincia de Castellón y 66 centros educativos de la provincia de Valencia.

Este programa de refuerzo de la competencia lectora se suma al de refuerzo de la competencia matemática en 277 centros educativos de la Comunitat Valenciana (205 de Educación Primaria y 72 de Secundaria) durante el curso 2025-2026, con una inversión de más de 21,7 millones de euros.