De “una burla” a “histórica”: las reacciones a la quita de la deuda

“Una burla” para algunos, “histórica” para otros. La Comunitat Valenciana podrá acogerse a una quita de parte de la deuda autonómica de 11.210 millones de euros, según los cálculos del Gobierno de España, en torno al 19% del total de deuda del gobierno valenciano. Es una medida voluntaria que el Consell de Carlos Mazón ha manifestado que no va a aceptar, pero que ha levantado ampollas y reavivado el debate sobre la infrafinanciación y la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno de España, María Jesús Montero, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la medida. Como respuesta a las críticas de las comunidades gobernadas por el PP, ha afirmado que “no ha habido ningún agravio con ninguna parte del territorio y eso seguirá siendo así”. Pero no es lo que opinan gran parte de las fuerzas políticas ni el Consell.

Desde el gobierno valenciano, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, considera que la propuesta es “inaceptable tanto por el fondo como por la forma en que se ha planteado, pactada de forma unilateral y sin tener en cuenta la posición mayoritaria del CPFF”. “Solo allana el camino de Sánchez para aferrarse a la Moncloa”, ha denunciado la consellera, que en un comunicado, en el que ha exigido que cualquier solución al endeudamiento autonómico esté necesariamente vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica.

Para “blanquear los pactos con el separatismo”

Para la consellera de Hacienda, la propuesta de Moncloa es “inaceptable por pragmatismo y sensatez”, ya que no tiene en cuenta que el 80% del total de la deuda de la Generalitat se debe a la infrafinanciación”, pero también por “dignidad”, ya que “nace de un acuerdo político bilateral únicamente con ERC y debería haber sido fruto del consenso y del respeto al marco multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”.

“La condonación pactada entre Sánchez y los separatistas es una burla a los valencianos, un intento de Sánchez para blanquear los pactos con los separatistas catalanes”, ha defendido Merino. Por eso, dice que el Consell “no aceptará las migajas de ese pacto solo por reducir unas décimas nuestro déficit”. La consellera despeja de forma prácticamente definitiva la incógnita sobre si el Consell aceptará o no adherirse a esta condonación. El gobierno valenciano, pues, mantiene la posición común que los presidentes autonómicos del PP han venido haciendo pública durante los últimos meses: no pedirán esa condonación, a pesar de que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP estarían entre las más beneficiadas.

“Histórico” para el PSPV

Desde el PSPV no comparten esa visión. El síndic socialista en las Corts, José Muñoz, ha criticado la renuncia de Mazón “de manera indiscriminada” a la eliminación del 20% de la deuda total de la Comunitat Valenciana. "¿En qué cabeza cabe que si piensa en el interés de los valencianos va a rechazar una medida tan positiva?", ha cuestionado. En sus críticas, ha utilizado la misma metáfora que la ministra de Hacienda. "Lo que le diría a Carlos Mazón es que, si él tiene una hipoteca, si le llega su entidad financiera y le dice que le va a condonar una quinta parte de su préstamo hipotecario, que lea la letra pequeña, pero creo que será una gran noticia para él”, ha defendido. También como ha manifestado Montero, Muñoz ha considerado que Mazón “lo que está haciendo es priorizar el interés de Feijóo porque le debe mantenerse en el cargo a costa del beneficio de todos los valencianos", ha sostenido. Sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, ha asegurado que el PSPV seguirá “exigiendo lo que corresponde”.

También la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, habla de un día "histórico". "Espero que la Generalitat Valenciana también sea partícipe, también se alegre y desde luego no me gustaría escuchar, como he tenido que escuchar en algunas ocasiones, que por parte del president de la Generalitat Valenciana y del gobierno valenciano se critique una medida que, en absoluto, va a interferir en el proceso de reforma del sistema de financiación", ha manifestado

Compromís: “Quita sí, pero con otros criterios”

Mientras, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha zanjado la división entre los representantes de la coalición en el Congreso -Alberto Ibáñez votará “sí” y Àgueda Micó “no”-. “Quita de la deuda, por supuesto, es lo que acordó la mesa por la financiación, es decir, todos los actores políticos, sindicales, en definitiva, toda la sociedad valenciana”, ha manifestado. Eso sí, “otra cosa son los criterios y un gobierno progresista tiene que condonar mucha más deuda a las comunidades autónomas que están más endeudadas de manera ilegítima”, ha concluido. "Tenemos 60.000 millones de deuda, más de 45.000 es ilegítima, por tanto, es un problema que se debe afrontar", ha subrayado.

Ninguna sorpresa en las filas de Vox, que sigue apostando por un modelo de financiación unitario para toda España. Con ese modelo, dicen, "este ataque del PSOE a quienes más lo necesitan se podría evitar".

La CEV: “Es insuficiente”