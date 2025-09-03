Aemet asegura que las alusiones a la Serranía de Cuenca eran "una referencia geográfica", pero "no suponía que el temporal remitiera"

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura en un comunicado que las alusiones a la serranía de Cuenca, en las conversaciones mantenidas el día de la dana entre el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y los predictores de la agencia, eran "una referencia geográfica" y "no suponía que el temporal remitiera". Un detalle que mantiene abierto un nuevo frente en la "guerra de relatos" entre la Generalitat y el Gobierno central.

El desencuentro se arrastra desde que el 29 de octubre de 2024 (día de la fatídica riada) el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, intervino en directo en À Punt a las 11.47 horas para trasladar que "según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad”. Incluso grabó un vídeo que publicó en sus redes sociales y que después borró.

En la declaración ante la jueza de la dana el 2 de junio, el jefe de Climatología de la Aemet de Valencia, José Ángel Núñez Mora, aseguró, según la transcripción oficial facilitada por el juzgado, que la "Aemet no tiene constancia de que se comunicara al Consell que la tormenta se derivaría hacia Cuenca. Eran las 11:45 y no se podía prever que la tormenta a las 18.00 horas se fuera hacia Cuenca. Como si ya no pudiese pasar nada más hasta las 18 horas. Pasaron una serie de fenómenos extremos, entre ellos 11 tornados y la tormenta que estuvo descargando desde las 15h a las 18h en la zona de Turis. Han revisado todas sus comunicaciones y no hay constancia de ello".

Sin embargo, la Generalitat remitió al juzgado de la dana la transcripción de las llamadas entre el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y el grupo de predicción y vigilancia de la Aemet (ubicado en Barcelona) en el que se menciona la Serranía de Cuenca. "Desde las 7.40 horas ya se veía un 'tren convectivo', esto es, una linea de tormentas, [que] ese dia la linea de tormentas cruzaba en diagonal la provincia de València desde el sureste, es decir, zona de Ribera Alta, zona de Catadau, Llombai, en diagonal pasando por Turís, la Hoya de Bunyol, Chiva hasta la plana de Utiel-Requena, incluso penetrando hasta Cuenca hasta la zona de Mira, donde también hubo riadas y hubo un fallecido", aseguró Núñez Mora al inicio de su declaración.

Núñez también aseguró que la "Aemet no tiene constancia de que se comunicara al Consell que la tormenta se derivaría hacia Cuenca. Eran las 11:45 y no se podía prever que la tormenta a las 18.00 horas se fuera hacia Cuenca. Como si ya no pudiese pasar nada más hasta las 18 horas", en el sentido de que el tren de tormentas se desplazara y no provocara más problemas en la provincia de València. De hecho, las mayores intensidades de precipitaciones se produjeron entre las 8 y las 9 de la mañana y de 16 a 19 horas, como predijo la Aemet a las 9.23 horas de la mañana del 29 de octubre: "El momento álgido" del aviso rojo "puede ser a las 18 horas en el interior, tanto de intensidad como por acumulación".

La Generalitat se acoge a la literalidad de esta declaración e incide en la contradicción del jefe de Climatología de la Aemet en Valencia con los datos aportados en el último informe de Emergencias de la misma Generalitat. Y el rifirrafe continúa hoy.

Así, la Aemet ha emitido un comunicado en el que asegura que informó que «la dana iba hacia Cuenca». "Se habla de la serranía de Cuenca como una referencia geográfia («un poquito más hacia la serranía de Cuenca») y en ningún caso se dice que eso signifique que remite el temporal en la Comunitat Valenciana".

Y también añade la Aemet que "en la llamada posterior (11.26 horas) que atiende José Ángel Núñez, jefe de climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, el interlocutor de Emergencias le informa de que se ha constituido el Cecopal del Ayuntamiento de València y de que tienen información de que las lluvias van a ir «hacia la serranía de Cuenca», a lo que Núñez responde «eso, sí». Nuevamente se trata de una referencia geográfica y no implica que el temporal fuese a remitir en la provincia de Valencia". Y la agencia insiste en que "tras esa respuesta, Núñez ofrece una detallada descripción de la situación en la que menciona que la mayor adversidad está en el interior de la Comunitat Valenciana y que por la tarde se desplazará hacia el norte de la provincia de Valencia y a Castellón, también en el interior de esa provincia, sin mencionar en ningún momento la serranía de Cuenca, algo que tampoco hizo en ninguna de sus declaraciones a los medios de comunicación como portavoz de Aemet".

Por tanto, concluyen: "La mención a la serranía de Cuenca se realizó fundamentalmente como una referencia geográfica para informar de que el temporal iba a ser más intenso en zonas de interior que de costa y en ningún caso, por parte de Aemet, se menciona que ello suponga una remisión del temporal durante la tarde del 29 de octubre".

Una afirmación que desde la Generalitat ven como una victoria ya que, defienden, "la Aemet admite ahora que informó de la posible evolución de la dana hacia Cuenca el 29-O".