Este año, peor

Surge la preocupación social sobre la posibilidad de que se desarrolle una nueva DANA, como la del año pasado en el litoral mediterráneo en estos próximos meses de otoño. Tras un verano que, según el reciente informe de AEMET, ha resultado el más cálido desde que 1950 en la Comunidad Valenciana, y con un mar Mediterráneo con 27ºC a principios de septiembre, es normal que la población esté asustada. Especialmente en la zona cero de la DANA. Porque, en efecto, una nueva DANA que provocara inundaciones similares a las del año pasado en la misma zona, tendría incluso peores consecuencias económicas que las padecidas el año pasado. Los cinco años posteriores a la consecución de una gran inundación son fatídicos si vuelve a ocurrir otro evento similar en el mismo escenario de la tragedia. Porque, en el mejor de los casos, si se han activado obras de mejora, de reducción del riesgo, éstas están en proceso. Los territorios afectados por un desastre pasan por una larga fase de cicatrización de los daños territoriales ocasionados. Si hay pérdida de vidas humanas, como en octubre de 2024, esas heridas no cicatrizan nunca. Permanecen en la memoria de los familiares de por vida y en el imaginario colectivo de una población durante décadas. La Comunitat Valenciana ha vivido dos grandes inundaciones en apenas cinco sin ninguna obra importante de curación iniciada, amen de la eliminación, por motivo político, del único Plan que había conseguido crear imagen de comarca como territorio que había iniciado su camino para la adaptación al cambio climático: el Plan Vega Renhace. Y por supuesto, la DANA de Valencia del año pasado. Pues bien, si ocurre este año otro evento de lluvias torrenciales en cualquiera de estos dos territorios, la catástrofe está servida. En un caso, porque no se ha dejado culminar unas actuaciones pensadas para la población de la Vega Baja del Segura, en otro porque ni siquiera hay plan aprobado. Eso si, hay dos propuestas de reconstrucción, sin coordinación entre ellas. Por todo ello, este año la vigilancia meteorológica tendrá que ser extrema. Y si ocurre una DANA, la alerta a la población imagino que será inmediata. Entre tanto, que bien harían las administraciones que nos gobiernan en incluir cuñas, anuncios o programas específicos en los medios de comunicación públicos y privados, orientando a la gente sobre lo que debería hacer si se produce un aviso meteorológico rojo. La advertencia está hecha, para que luego no se diga que la ciencia no avisa.