Nuevo fraude masivo relacionado con la DGT que coincide con las vacaciones de verano
La Asociación Española de Consumidores alerta sobre una reciente estafa relacionada con multas de tráfico falsas que llega vía SMS a los dispositivos móviles
En estos días, en la Asociación Española de Consumidores estamos recibiendo cientos de consultas y avisos de los consumidores sobre un nuevo fraude relacionado con unas falsas multas de tráfico que se notifican a través de SMS en los teléfonos móviles.
En concreto, los mensajes que llegan indican lo siguiente: "DGT: último aviso antes del aumento de su multa pendiente. Verifique su expediente”, seguido de un enlace.
En realidad, no se trata de sanciones reales, sino que se trata de un nuevo fraude que juega con la inmediatez que solicita y el estado de tensión que ocasiona a quien lo recibe que quiere saber de dónde ha venido esa multa.
Cómo sí se notifican las multas
Es más, esta no es la forma habitual que notificar las multas. Lo normal es que sea mediante notificación escrita a nuestro domicilio o mediante notificación a nuestro teléfono para que nos identifiquemos con nuestro certificado digital en la sede electrónica de la DGT si tenemos activado el sistema de notificaciones electrónicas.
En ningún caso la DGT mediante un SMS nos va a pedir el pago ni nos va a dar aviso para que paguemos antes de que suba la multa. Tampoco nos va a alertar en un mensaje de las consecuencias de no pagar una multa.
Desde la Asociación Española de Consumidores pedimos a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes y que denuncien posibles nuevas modalidades de fraudes relacionados con esta temática.
