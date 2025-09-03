El alcalde de Alicante contrató a un traductor para escribir su bando de Hogueras en valenciano

La ciudad de Alicante, pese a la última petición del PP y Vox, continúa siendo considerada por la Generalitat zona de predominio lingüístico valenciano. No así el Ayuntamiento de la ciudad, donde se recurrió a un contrato menor para traducir el bando del alcalde en Hogueras, pese a que el Consistorio cuenta con más de 2.200 empleados municipales y el gobierno local, con 14 concejales y una veintena de asesores.

De acuerdo con el portal de transparencia de la administración local, el ejecutivo municipal impulsó un contrato adjudicado a dedo para el "servicio de traducción al valenciano del Bando de Hogueras 2025". Un trabajo solicitado "por estar de baja el funcionario" responsable de la Agència de Promoció del Valencià del Ayuntamiento, según el propio expediente. En este sentido, el contrato refleja que se hizo abono de un total de 86,44 euros al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, pese a que el Consistorio dispone de varios millares de empleados municipales, al margen de la Corporación y el personal de confianza.

La plaza en cuestión (dependiente del área de Presidencia, que corresponde al propio alcalde) ha quedado finalmente vacante, sin que haya sido cubierta por ningún otro funcionario. De esta manera, la administración local no cuenta con profesionales que se ocupen de la traducción de textos oficiales ni de la colaboración con otras administraciones u organizaciones como las Hogueras, en materia de difusión de la lengua.

El texto que el gobierno del PP decidió traducir mediante un organismo externo contenía expresiones como “convirtamos Alicante, en estos intensos días que llegan, en un punto de referencia de la convivencia entre personas”, o "seamos nosotros quienes apliquemos la lógica de la buena práctica convirtiéndonos en ejemplo para los más pequeños de la Fiesta".

La web de Alicante, "muda" en valenciano

No obstante, no se trata del único contexto en el que el valenciano brilla por su ausencia. También en la web municipal la lengua cooficial pasa a un segundo plano y cuenta con menos opciones de uso que el castellano.

La versión en valenciano de la web municipal de Alicante, donde no aparecen noticias en valenciano. / INFORMACIÓN

En el portal del Ayuntamiento, se incluyen secciones como "noticias", donde se pueden consultar los últimos comunicados y novedades del Consistorio, o "agenda cultural", un calendario de eventos de ocio, actuaciones y espectáculos.

Si se consulta la página en castellano, ambos servicios funcionan perfectamente. El apartado de noticias incluye publicaciones sobre la reciente bajada del IBI (de entre 3 y 4 euros por recibo de media) pactada por el PP y Vox; las obras del nuevo aparcamiento en superficie del Mercado de Babel; o las últimas ayudas para el comercio y la hostelería. Por su parte, la agenda cultural recomienda para este mismo miércoles tres exposiciones: "393 W Broadway", "Vivencias y Expresiones" y "Lo que brota", junto con otra docena de actos para las próximas semanas.

Sin embargo, ninguna de estas informaciones están disponibles en el apartado en valenciano de la web municipal, donde las notas de prensa y comunicados que se traducen a la lengua vernácula son realmente escasos, mientras que la agenda aparece completamente vacía.

Sin cambio lingüístico, por ahora

Todo ello en un contexto en el que la ciudad de Alicante sigue a la espera de conocer si cambiará su catalogación como área de predominio lingüístico valenciano. El pasado mes de junio, el PP y Vox aprobaron en el Ayuntamiento (a petición de los ultras) solicitar a la Generalitat que modifique la ley autonómica para que la capital de la provincia sea considerada castellanohablante.

Sin embargo, la propuesta generó gran controversia incluso en el seno de los populares, que en otros organismos como la Diputación Provincial votaron para mostrar su rechazo al cambio lingüístico. Una circunstancia que provocó que Cristina García (concejala en Alicante y diputada provincial) tuviese que defender con pocas semanas de diferencia una cosa y la contraria.

En el terreno autonómico, donde debería aprobarse el cambio, los populares no han movido ficha. Sí lo hará Vox, que ya ha anunciado que presentará una propuesta en Las Cortes para aplicar la modificación coincidiendo con el inicio del curso escolar y político, en las próximas semanas.