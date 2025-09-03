Bielsa insiste en un pleno sobre el estado de la provincia de Valencia a Mompó tras la dana

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha vuelto a solicitar públicamente la instauración de un pleno específico sobre el estado de la provincia en la corporación, tras el caso omiso que ha hecho el PP a esta petición durante el último año y el silencio de su presidente.

Bielsa considera que este es "el momento más adecuado" para "institucionalizar" esta medida, análoga al Debate sobre el Estado de la Nación del Congreso o el Debate de Política General de las Corts.

"Especialmente", según Bielsa, tras los efectos de la dana "que ha afectado gravemente a nuestra provincia y ante la evidencia de unos niveles de ejecución del presupuesto muy bajos en la Diputación de Valencia pese a la excepcionalidad de este ejercicio por la tragedia".

Los socialistas también han propuesto una comisión de seguimiento del presupuesto de 2025, que el gobierno provincial ha obviado.

Se hace en Alicante en Castellón

Bielsa señala que el debate de política general es una práctica democrática consolidada y establecida en otras esferas políticas, como las Cortes Generales, el parlamento valenciano o en algunas grandes ciudades e incluso las diputaciones de Alicante y Castelló.

Por eso, el portavoz socialista provincial considera "fundamental" la celebración de este pleno porque “nos permitiría conocer el alcance real de las políticas que tiene en curso la diputación, la estrategia para afrontar los grandes retos de la provincia y debatir sobre el estado de ejecución del presupuesto especialmente en un ejercicio tan excepcional como este donde la ejecución no está a la altura”.

La formación socialista asegura que la provincia de Valencia necesita un "nuevo modelo más eficaz y transparente para evitar que se vuelva a un modelo clientelar como el del PP de épocas anteriores".