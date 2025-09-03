El caso de los burros muertos en el Desert de les Palmes: Cronología de cuatro años a la espera de un juicio

En agosto del año 2021, después de una serie de trámites iniciados en el 2020 a propuesta del ganadero Juan Lebrián, con el respaldo del parque natural del Desert de les Palmes, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica autorizó la puesta en marcha de un proyecto de prevención de incendios, consistente en la suelta de medio centenar de burros en una parcela del parque, para que se alimentaran de la vegetación y controlaran así su proliferación.

Lo que se planteaba como una apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio natural, dio un giro de 180 grados cuando en redes sociales se publicó una fotografía de un burro esquelético, lo que activó las alarmas. Fue el día 15 de octubre.

Imagen con la que una vecina denunció el estado de desnutrición de uno de los burros, en octubre del 2021. / Mediterráneo

Antes, el 22 de septiembre, como explicó la entonces consellera Mireia Molla, la Conselleria recibió la primera notificación de que habían muerto ocho animales, de lo que no se le dio traslado, según dijo.

El 8 de octubre, un escrito del director del parque informaba de que se abortaba la iniciativa. Entonces ya habían muerto diez burros. La consellera aseguró que se enteró de lo que estaba pasando por aquel tuit de octubre y ante la mediatización del caso, el 18 de octubre convocó la primera reunión sobre el caso con el director general de Medio Natural, la jefa de Servicio de Medio Ambiente y el director del parque natural. El director general y la jefa de servicio dimitieron poco después. El director del parque fue relegado de sus funciones.

Indicios de maltrato animal

Tras diversas investigaciones, el principio del fin de esta historia fue la imputación por la vía penal del director del parque natural y el ganadero. La Fiscalía vio indicios de maltrato animal y los señaló a ambos.

El caso generó una marea mediática y una polémica política que no han acelerado precisamente las cosas. Han tenido que pasar más de cuatro años para que la justicia ponga fecha para decidir quién o quienes tuvieron la culpa. El juicio será el 17 de marzo del 2026.